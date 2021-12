Marín "confía" en que no haya fugas en Cs y lamenta que en las primarias "parece que se presentaran contra mí"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha expresado este lunes su confianza de que no haya fugas en su partido tras la celebración de las elecciones primarias para elegir candidato a la Presidencia de la Junta, mientras que ha expresado su contrariedad por el desarrollo de estas elecciones internas por cuanto "parece que se presentan contra mí".

En una entrevista con la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Marín ha expresado con un "confío en que no" haya un abandono generalizado de su formación a la vista de sus expectativas electorales a la baja, por lo que ha apelado a "no rasgarse las vestiduras", convencido de la responsabilidad de que "quien gane tendrá el honor de ser candidato", que en su caso ha mostrado su predisposición a que "estaré aquí para ayudarle" si no fuera él vencedor de las primarias.

"No me presento contra nadie", ha afirmado Marín sobre el sentido de las primarias para elegir candidato de Cs a la Junta de Andalucía, en la que concurren una decena de candidatos, mientras que ha esgrimido sobre la percepción de su figura entre la militancia que "no tengo nada que demostrar, defiendo cómo he gestionado" en el seno del Gobierno andaluz en su condición de vicepresidente de un Gobierno de coalición.

El coordinador de Cs en Andalucía ha rechazado que la convocatoria de las elecciones primarias haya sido exprés, se convocaron el martes día 7 mientras que la votación se produce entre este lunes y martes, para replicar que "las otras fueron iguales", así como que la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, aseguró el día 4 en un Encuentro informativo con Europa Press que éstas serían antes de final de año.

"Tenemos un sistema recogido en nuestros estatutos", ha sostenido Marín sobre el procedimiento de celebración de las elecciones primarias, mientras que a la pregunta de la paradoja de celebrar unas elecciones para elegir candidato cuando Cs está abogando por unas listas conjuntas con el PP en Andalucía y que no se le pregunte a la militancia por esa posibilidad, el vicepresidente de la Junta ha afirmado que "no hemos dicho que vamos a ir con el PP" para apelar entonces al perfil de su partido, que ha retratado caracterizado por ser "un partido constitucionalista, abierto a las coaliciones, al diálogo, al consenso, que no está dispuesto a que gobierne Vox ni la izquierda que durante 40 años protagonizó los escándalos de corrupción en Andalucía".

El líder de Cs en Andalucía ha defendido la celebración de las elecciones primarias para designar al candidato a la Presidencia para trasladar que "así lo aceptamos cuando entramos en Ciudadanos" y preguntarse entonces que "a lo mejor no es la mejor fórmula", así como la posibilidad de que exigir "avales parece más razonable" para ese procedimiento, aunque ha abogado por que "tenemos que respetarnos mientra no se cambie la forma".

Marín ha calificado de "error de concepto" percibir las elecciones primarias como un debate sobre el modelo de partido para insistir que se trata de elegir el candidato a la Junta de Andalucía y señalar en alusión a su principal oponente, el coordinador provincial de Cs en Córdoba y diputado autonómico, Fran Carrillo, que éste se presentó al cargo de coordinador "con las mismas normas" y considerar que "me sorprende que cualquier candidato lo que debe hacer es leerse los estatutos".

Marín ha defendido que "he trabajado para hacer reformas dentro de mi propia organización", aspiración que ha abogado por hacer "con diálogo, unión" en un periodo que ha situado hacer entre "ocho o nueve meses antes de la campaña electoral", mientras que ha apostado por cambios en aspectos como "la comunicación interna, externa", así como por ser "más malvados, no tan inocentes" y ha reclamado "inteligencia para tomar decisiones", antes de considerar que la recuperación de Cs en Andalucía servirá para tener "fortaleza para que recuperemos el preoyecto a nivel nacional".