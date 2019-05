Marín avisa a Sánchez de que "no es posible rehuir más" el debate de la financiación y urge convocar el CPFF

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha avisado este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que "no es posible rehuir más" el debate de la financiación autonómica y le ha urgido a "convocar a todas las comunidades autónomas" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar este asunto una vez que se celebren las elecciones de este domingo.

Así se ha pronunciado Marín en la conferencia que ha pronunciado en los Encuentros de la Ser, donde ha sido presentado por el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo; y donde ha hecho hincapié en la importancia de las elecciones municipales y autonómicas de este domingo precisamente para "hablar del futuro de la financiación" entre todas las comunidades.

"El CPFF lo conforman las 17 comunidades y en su seno habrá que hablar del nuevo modelo porque nos jugamos muchísimo ahí para garantizar los servicios públicos fundamentales", ha agregado el vicepresidente.

De este modo, ha explicado que en ese marco Andalucía estará representada "por el Gobierno del cambio" que comparten el PP-A y Cs, que será "contrapeso" a la hora de tomar decisiones "y que esos miles de millones de euros que durante años el PSOE-A ha reclamado en el Parlamento a Mariano Rajoy y el PP-A a Rodríguez Zapatero, nos pongamos de acuerdo y podamos llevar a cabo esa reforma del sistema".

Además, tras recordar que el actual modelo fue el resultado de un acuerdo del PSOE con ERC y entendiendo que ahora hay en el Gobierno estatal "una situación parecida", Marín ha dicho confiar en que finalmente se apruebe otra fórmula "que permita a Andalucía salir mejor parada" que entonces, todo tras criticar que Rajoy "tuvo la oportunidad de cambiar el modelo y no lo hizo", por eso critica que "el bipartidismo tiene su responsabilidad" en la situación actual.

Marín ha garantizado que Cs "no se levantará de la mesa" y que en este debate el cogobierno andaluz del PP-A y Cs "tendrá una posición clara y firme que pasa por reclamar los 5.500 millones que dejamos de recibir y que logremos un sistema que sea justo, donde se acaben los privilegios" de algunos territorios, apostando por la igualdad y por que todos los ciudadanos gocen de la misma financiación.

Preguntado por el hecho de que el PP-A y Cs difirieran en una votación en el Parlamento relativa al acuerdo de financiación que se aprobó en la pasada legislatura, Marín ha recordado que aunque el Gobierno es uno, los grupos parlamentarios tienen "proyectos diferentes" y que en situaciones así "hay que buscar lo que los une, no lo que nos separa". Así, tras advertir de que esto ocurrirá más veces en adelante, ha negado ninguna crisis en el Gobierno ni que Cs vea debilitada su posición.

Con todo, el vicepresidente ha garantizado que "batallarán" donde haya "un solo euro que beneficie a los andaluces", insistiendo en que la política de hoy día ha cambiado y que son necesarios partidos y políticos "que hagan las cosas diferentes o si no tendremos siempre los mismos resultados".

UNOS PRESUPUESTOS SOCIALES

Marín también se ha referido al proyecto del Presupuesto andaluz para el 2019 que está elaborando el Gobierno andaluz para insistir en que aumenta en 1.700 millones, que van a ser "eminentemente sociales" y "diferentes" pues la prioridad será "poner los recursos donde son necesarios y ejecutar las partidas" que se consiguen.

Así ha avisado que será difícil que los partidos de la oposición puedan justificar su rechazo a las cuentas, cuando ha hecho un guiño a Adelante Andalucía asegurando que "superarán el 7 por ciento del PIB en sanidad o el 5 por ciento en Educación", unas reclamaciones que tanto Podemos como IU han planteado en varias ocasiones en la Cámara autonómica.

A su juicio, "algunos tendrán muy complicado explicar por qué no" los apoyan, a la par que en otro momento ha explicado que no se aumentará la partida de inversiones en infraestructuras a cuenta de los plazos de aprobación del mismo, pues espera que esté en vigor en septiembre "y no hay tiempo material para licitar ninguna obra en el 2019". "Pondremos el dinero donde tiene que estar", ha remachado.

SEGUIR AVANZANDO EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Preguntado por las exigencias de Vox para que no se consiguen fondos a la violencia de género, Marín ha garantizado que "no es que no se vaya a dar ningún paso atrás, es que vamos a seguir avanzando" en este sentido aportando más recursos "para luchar contra esta lacra que vemos cada día, que es una realidad".

En la misma línea, respecto a la lista de trabajadores de la violencia de género que ha reclamado Vox, Marín ha negado que su departamento haya facilitado datos sobre los mismos porque respeta el derecho a la intimidad de todos los funcionaros, "hemos facilitado los datos pero no hemos desvelado quiénes son". Además, tras apuntar que tiene la obligación de responder a todos los partidos cuando le plantean una pregunta en el Parlamento, ha concretado que la información se la han trasladado a todos los grupos y ha avisado ed que "quienes usen esto para arañar votos este 26M no merecen ni presentarse a las elecciones".

Con todo, ha concretado que la Consejería de Justicia está trabajando en una serie de medidas para mejorar la atención a las víctimas de la violencia de género como el Plan de Choque de las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género (Uvivg) de los Institutos de Medicina Legal (IML), o el refuerzo de 91 funcionarios interinos con los que se va a dotar a todos los juzgados con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer.

Por otro lado, Marín también ha anunciado que se va a renovar para este verano la ampliación de las plantillas de los juzgados de Guardia de las costas andaluzas ante el previsible aumento de la llegada de pateras y el aumento de población que experimentan estas zonas durante la etapa estival, destinando para esto 190.000 euros, y todo reinvirtiendo los 2,4 millones que recuperó la Junta al liquidar la Fundación Mediara.

Y así, ha asegurado que, a pesar de este prolongado ciclo electoral, el Ejecutivo andaluz continúa con su trabajo, "las cosas ha ido bien en estos primeros meses, pero nos equivocaríamos si pensáramos que como han ido bien ya siempre va a ser así. Nuestro objetivo es proyectar la Andalucía que queremos para los próximos 20 años", por lo que ha reiterado su oferta de diálogo a todos los grupos políticos, "este gobierno no tiene enemigos políticos, con algunos nos llevaremos mejor en unos temas y peor en otros".