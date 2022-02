Marín asegura que en Andalucía no se habrían llevado a cabo reformas "si Cs no hubiera entrado" en la Junta

El coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado este miércoles que su formación ha sido "la artífice del cambio" en la comunidad, donde "no se habrían llevado a cabo reformas si Cs no hubiera entrado en el gobierno de la Junta", porque "después de 37 años de democracia esas reformas estaban ausentes".

Igualmente, "cuando llegamos en 2015 al Parlamento de Andalucía fuimos capaces desde la oposición, sin ocupar ningún escaño, sin pedir nada a cambio, de conseguir reformas para que sucesiones, donaciones, tarifa plana y muchas otras cuestiones se empezaran a llevar a cabo", ha enfatizado el líder de la formación naranja en declaraciones a los periodistas en Córdoba antes de mantener un encuentro con representantes del partido y afiliados en la provincia.

En su opinión, "no hay ningún andaluz que pueda decir que no hemos hecho exactamente lo que dijimos que veníamos a hacer", de modo que "eso nos hace ir por la calle con la cabeza alta, con la mirada al frente y, sobre todo, mirando por el futuro de esta maravillosa tierra", ha defendido.

Por tanto, ha transmitido que "todo lo bueno que le queda por ver a esta tierra tiene que venir de la mano de un proyecto de centro con Cs y de las personas que representan a este proyecto político, siendo gente de palabra, que cumple, y los andaluces lo saben".

Al hilo, ha manifestado que "Cs tiene una responsabilidad social con el conjunto de los andaluces", que "va más allá de las propias siglas y se ha demostrado allá donde hemos gobernado, en ayuntamientos, diputaciones, el Parlamento andaluz, en el Gobierno regional o en cualquier otro rincón de la comunidad autónoma".

Ante ello, ha dado "las gracias a todas las personas que siguen creyendo y defendiendo un proyecto útil para Andalucía, un proyecto que es capaz de hacer reformas para que hoy Andalucía lidere la creación de empleo, el crecimiento económico y se haya convertido en ese motor económico que necesitaba España y que se merecía esta tierra", todo ello "desde la más absoluta humildad y con el compromiso adquirido hace ya casi tres años".

"Hemos sido capaces en estos tres años de demostrar una vez más que nuestra palabra valía mucho más allá de lo que otras formaciones políticas hacían con su eslogan o con esas campañas electorales que al final cuando llegaban a los cargos de responsabilidad nunca asumían, ni cumplían", ha advertido Marín.

Al respecto, ha expresado que "en Córdoba, como en el resto de provincias de Andalucía, hemos sido los artífices de que hoy podamos sacar pecho de una vez por todas y decirle al conjunto del país que Andalucía tiene que contar para llevar a cabo todas las políticas que mejoren la vida del conjunto de los españoles".

Así, ha defendido "la posición reivindicativa" que siempre han tenido en Cs, "pero moderada, sincera, honesta y de sentido común, poniendo en marcha las reformas que nos comprometimos a llevar a cabo, no solamente en el ámbito fiscal y la simplificación administrativa, sino, sobre todo, en el compromiso con cada uno de los andaluces".

Y es que, ha agregado, "la gente de Cs no gobernamos para los votantes de Cs, sino para todos los andaluces, sin ninguna limitación ideológica", valorando que han sido "capaces de aumentar los recursos para atender a las personas más vulnerables, mejorar el sistema sanitario y el educativo", de manera que "este proyecto político sigue siendo útil, necesario y que, además, va a seguir gobernando durante cuatro años más para completar todas las reformas que Andalucía necesitaba para despegar de una vez por todas", ha augurado.

Entretanto, ha comentado que dialogarán con los compañeros de partido sobre "las necesidades" que todavía no han sido "capaces de cubrir desde el Gobierno andaluz y desde otras instituciones con esta provincia y sus ciudadanos", así como "poner en valor este proyecto que vino a Andalucía no solamente para quedarse, sino para hacer de la comunidad un referente a nivel nacional e internacional".

"Somos gente que cumplimos con lo que decimos, cueste lo que cueste, más allá de lo que eso signifique en los sondeos, en los escaños y en cualquier otra cuestión", con el objetivo de que "los andaluces vivan mejor", ha argumentado Marín, quien ha elogiado "la consolidación muy importante" del partido en la provincia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

LAS ELECCIONES, "A FINAL DE AÑO"

Preguntado si la reunión es para preparar estrategias de cara a próximos comicios electorales, el coordinador de Cs ha dicho que "las elecciones vendrán a final de este año como tienen que ser, porque así lo marca la ley, y ahora queremos intentar no solamente hacer, sino también comunicar, porque mientras que hemos hecho lo hemos dicho y hay otros que se dedicaron más a decir, pero no han hecho nada, y ahí están los sondeos".

Según ha expuesto, "algunos se han dedicado a boicotear a este gobierno e intentar paralizar a Andalucía, porque estamos en un momento de crecimiento económico", con "el tercer año consecutivo que el PIB andaluz crece por encima de la media nacional y se empieza a converger con el resto de España en materia de desempleo y crecimiento económico, todo lo que no le interesa a Vox, al PSOE y Unidas Podemos, que Andalucía progrese, porque sino ellos tienen pocas posibilidades de llegar al Gobierno".

En ese sentido, ha lamentado que "intentan bloquear, que es lo que se ha estado viendo y de momento no lo consiguen", a la vez que está "convencido de que tampoco lo van a hacer cuando lleguen las urnas". "Cuando llegue ese momento, los andaluces van a saber diferenciar quién ha hecho política para ellos, quién ha gestionado para los andaluces y quién ha intentado hacer política para sus siglas", de forma que "apoyarán un proyecto político como el de Cs", ha aseverado.

ESTRATEGIA "MUY SENCILLA"

Marín ha aclarado que "la estrategia es muy sencilla: se marcó en el año 2015, cuando se hizo el programa electoral y cuando se han puesto en marcha todas las políticas que comprometimos con los andaluces".

"Si alguien quiere saber lo que va a hacer Cs solamente tiene que consultar su programa electoral y verá cómo se ha ido cumpliendo absolutamente todo lo que se decía en ese proyecto político", ha declarado el líder de la formación naranja en la región, quien ha apostillado que "se verá que cuando hemos firmado acuerdos siempre hemos cumplido con el PSOE y con el PP".

En este caso, ha precisado que no cumplían "con el PSOE y el PP, sino con nuestro compromiso con los andaluces", de modo que "si alguien quiere adivinar nuestra estrategia no hace falta que mire mucho más allá". "Vamos a seguir simplificando la administración, haciendo Andalucía una tierra competitiva para la inversión, no permitir que el Gobierno de España, gobierne quien gobierne, Casado o Sánchez, ningunee más a Andalucía, ni tome más el pelo", ha defendido.

Además, ha reprochado que "se sigue con una ley de financiación autonómica que sigue ninguneando a Andalucía, robando recursos a los andaluces, y no se va a permitir", al tiempo que ha abundado en que van a "seguir trabajando para que esta tierra sea atractiva a la inversión, que nadie se quede en la cuneta, que se siga invirtiendo más en sanidad, educación y políticas sociales, como se está demostrando cada día en los presupuestos, que precisamente han boicoteado el PSOE, Vox y Unidas Podemos".

Dichos partidos, ha remarcado, "todavía no le han explicado a los andaluces porque han votado en contra de los presupuestos", algo que, a su juicio, "es porque sólo están mirando a las urnas y a los andaluces no les interesan las urnas, sino que Andalucía siga creando empleo y teniendo buenos servicios públicos".