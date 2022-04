Marín (Cs), ante un posible adelanto electoral: "Estamos preparados de sobra, que le den al botón cuando quieran"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), candidato también de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno andaluz, se ha vuelto a pronunciar este lunes respecto a un posible adelanto electoral y ha incidido en que están "preparados de sobra". "Que le den al botón cuando quieran", ha dicho en rueda de prensa en Málaga, donde se ha celebrado el comité autonómico de la formación naranja en la que se ha homenajeado al fallecido Javier Imbroda.

Marín, que ha asegurado que el presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, no le ha telefoneado para informarle de un adelanto electoral, sí se ha mostrado convencido de que, llegado el momento, le llamará. "Además de haber sido compañeros en el gobierno somos amigos y él me ha dado su palabra de que cuando vaya a convocar elecciones me llamará; y lo hará", ha subrayado.

Así, cuestionado por los periodistas sobre ese adelanto de los comicios a junio, ha hecho hincapié en que Ciudadanos está preparado: "Tenemos candidato, uno; tenemos experiencia, tenemos equipo, hay otros que no tienen ni candidato, ni experiencia ni han gestionado en su vida en un momento tan delicado y otros incluso están en las confluencias".

"¿Y me pregunta si estamos preparados? De sobra. A lo mejor otros tienen problemas. Pero nosotros tenemos equipo, experiencia y sabemos gestionar y lo hemos demostrado y si encima tenemos candidato que le den al botón cuando quieran", ha enfatizado Juan Marín.

Ciudadanos Andalucía, ha dicho, está "dispuesto para afrontar cualquier reto, siempre", recordando, no obstante, que la convocatoria de las elecciones es una decisión exclusiva del presidente del Gobierno andaluz: "Puedo no compartirla pero voy a respetarla".

También ha dejado claro el dirigente liberal que la celebración de este comité autonómico estaba prevista "mucho antes" de que en la actualidad política estuviera el adelanto electoral. Sobre el traslado de la reunión a Málaga, prevista inicialmente en Sevilla, se debe al homenaje que de nuevo han querido rendir a su compañero de filas, Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte fallecido el pasado 2 de abril.

Cuestionado por si le gustaría que el anuncio de las elecciones se hiciera conjuntamente con el PP, Marín se ha limitado a pedir que, llegado el momento, los andaluces vayan a votar "con ilusión y esperanza y no con miedo a Sánchez, o a Feijóo o a Abascal o por incertidumbre".

"Cuando se llama a votar a los ciudadanos a las urnas después de tres años y medio como los que hemos vivido hay que ir con esperanza e ilusión, no teniendo miedo a ver si entra este o echamos al otro. Esto no va de eso sino de qué hacer con Andalucía", ha aseverado el dirigente de Ciudadanos.

En este punto, ha deseado "lo mismo que estos tres años y medio, que Andalucía se convierta en motor económico de este país, que seamos referente de un gobierno de coalición que ha sido capaz de cumplir con su compromiso, pero no --ir a votar-- con excusas ni con miedo".