Marín advierte que si PP gobierna sin Cs "volverán a lo de siempre" y pide al PSOE "que se quede en el banquillo"

Se compromete a incrementar el presupuesto de igualdad al 2% del PIB para ofrecer ayudas y generar empleo

El vicepresidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato de Cs a las elecciones del 19 de junio, Juan Marín, ha reivindicado este domingo que Cs es un partido "necesario" y "decisivo" para que el cambio en Andalucía siga adelante en los próximos cuatro años. De lo contrario, ha advertido que si el PP gobierna en solitario, "volverán a lo mismo".

"No hay ningún cambio en Andalucía que mejore la vida de los andaluces que no sea con Ciudadanos. Al PP si lo dejamos solo volverán a lo de siempre, ya lo han hecho", ha asegurado Marín en el acto central de la campaña en Málaga, donde ha estado acompañado de la presidenta liberal, Inés Arrimadas. Desde allí, ha pedido al PSOE que, "por favor, se quede en el banquillo unos añitos más, que bastante daño hicieron".

De este modo, el líder andaluz ha asegurado que no se va a mover de Cs: "Yo sigo aquí y no me voy a mover de este proyecto pase lo que pase" porque "me sigue ilusionando", ha dicho. Así, ha reivindicado las propuestas que trae su partido frente a la "confrontación" de otros en esta campaña.

"Yo no quiero en Andalucía políticos que vengan a mentir, a despreciar a los andaluces o a que esto sea un trampolín a Moncloa", ha criticado Marín, al tiempo que ha asegurado que "es el momento de decirles --a los andaluces-- lo que vamos a hacer, no con quién nos vamos a pelear". "En la trinchera están otros porque no les interesa Andalucía", ha reprochado.

Marín ha reprochado que "algunos está con la calculadora, pero no para ver si le salen las cuentas a los andaluces, sino si le salen a ellos", mientras que Cs "ha trabajado durante toda la legislatura para todo el mundo y lo ha hecho muy bien", por lo que ha asegurado que su partido "va a seguir haciendo las políticas liberales que hemos hecho" hasta ahora.

Así, sobre su aliado de gobierno --PP--, ha dicho que "también han hecho cosas bien, pero saben que no pueden seguir adelante con esta tierra sin nosotros porque hemos hecho la gestión todos los días y ahora es el momento de sacar pecho, con orgullo, con ilusión y decirle a la gente que las cosas que funcionan bien no hay que cambiarlas", ha incidido Marín, que ha vuelto a apostar por reeditar la coalición PP-Cs en el próximo Gobierno andaluz.

Esa bandera de la gestión es la que el candidato naranja ha ondeando en toda esta campaña electoral, que no le importaría que durase más, porque de ser así, ha asegurado, "a alguno se le iba a caer la careta definitivamente". Sobre esto, ha ironizado diciendo que en el próximo debate de este lunes al que se enfrenta al resto de candidatos, "me lo voy a pasar todavía mejor porque yo no le tengo que mentir a nadie". "No hay ni un solo andaluz que me pueda decir que he hecho algo que no dijera que iba a hacer", ha afirmado.

Por eso, Marín ha pedido "sentirnos orgullosos de este cambio" y de la transformación que ha conseguido que Andalucía sea hoy líder, ha destacado, al tiempo que ha pedido seguir trabajando por "todos los andaluces". "Quien quiera gobernar Andalucía tiene que saber que la única fórmula es Cs y vamos a ser ese compañero de viaje fiel para los andaluces", ha augurado.

REFUERZO A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

Durante el mitin, Marín ha defendido que Cs es un partido que viene a trabajar y a hacer propuestas, y no "a la confrontación"; de modo que ha asegurado que "si el 19J lo andaluces vuelven a confiar en Cs, el 20 estaremos trabajando, sin líos", en las iniciativas que este domingo ha desgranado, y que pasan por bonificar la cuota de autónomo al 30% durante los próximos cuatro años, que las familias con dos hijos pasen a ser numerosas, aumentar el presupuesto de políticas sociales, fortalecer la conciliación o aumentar en un 30% las becas para jóvenes estudiantes.

Entre ellas, se ha comprometido a incrementar en el próximo gobierno el presupuesto de Igualdad y Políticas Sociales al 2% del PIB, "o lo que es lo mismo, superar los 3.000 millones de euros para que no se quede nadie en la cuneta y tengan a las administraciones de su lado". A su juicio, esto significará "ofrecer ayudas pero también generar empleo".

En resumen, Marín ha asegurado que en los próximos cuatro años "vamos a seguir haciendo las políticas liberales que hemos hecho y que generan ingresos para que todos vivamos mejor", porque, ha añadido, "hemos trabajado para todo el mundo y lo hemos muy bien, y nadie nos va a dar lecciones de lo que hay que hacer en Andalucía".

Con esta palabras ha aludido a que la región ya no es "esa Andalucía de la corrupción, triste y que lideraba las colas", valorando que ahora "hay que buscar a Andalucía arriba", y eso se ha conseguido en tres años y medio, y con políticas liberales de bajada de impuestos, ayudas a la inversión, apuesta por la educación, la igualdad y las políticas sociales, para "seguir generando empleo y que eso revierta en el estado de bienestar".

De hecho, ha apuntado a que conseguir que Andalucía lidere parámetros económicos hace que "esos recursos se los podamos destinar a los que más lo necesitan, porque hace falta financiación para lo público pero no podemos olvidarnos de los que crean esos recursos, que son los trabajadores, empresarios, autónomos...", ha valorado Marín.

Así, ha destacado el "esfuerzo" por transformar la comunidad en tres años y medio y en mitad de una pandemia como la del coronavirus. A pesar de ello, ha asegurado que en Cs no se han quedado "cruzados de brazos, y hemos trabajado", defendiendo que "algunos hablan de milagro andaluz, y no ha sido milagro, ha sido trabajo, ilusión y mucho talento".

En el mitin de este domingo en Málaga también han intervenido la candidata por la provincia, Nuria Rodríguez, y el diputado nacional por Málaga, Guillermo Díaz. Rodríguez ha defendido la gestión de Ciudadanos en las consejerías que ha liderado y que ha hecho "durante toda la legislatura". Así ha aludido al impulso en el Turismo y, en el caso de la provincia de Málaga, donde ella ha sido la delegada del ramo, ha destacado que "ya no solo se habla de sol y playa, sino de los 103 municipios" que integran la provincia. De este sector, también ha puesto en valor el trabajo para conseguir que sea accesible para todos los visitantes. "Y eso --ha añadido-- solo se hace trabajando en equipo, cumpliendo compromisos".

La candidata por Málaga ha defendido que Cs es "el único partido que ha cumplido con sus compromisos y que puede mirar a los ojos a los andaluces", y ha hecho un llamamiento a las urnas para "seguir siendo decisivos" en el próximo Gobierno andaluz.