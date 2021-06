Marido Cospedal recibe imputación cuando comparecía en Congreso por Kitchen

El empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, ha recibido la imputación del juez que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP en la comisión parlamentaria que dirime el supuesta operación parapolicial sobre la que ha guardado silencio.

Apenas media hora antes de que se conociese la imputación del matrimonio en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, López del Hierro abría la duodécima sesión de comparecencias en la comisión del Congreso.

Aunque el empresario ha comenzado su intervención dejando claro que no iba a contestar a ninguna de las preguntas, a medida que avanzaba su comparecencia y después de conocer su imputación de la mano de los diputados, ha negado reconocerse en algunas de las anotaciones de las agendas intervenidas al excomisario José Manuel Villarejo (uno de los principales investigados en la Audiencia) que, presuntamente, harían referencia a él.

En el auto, el juez hace referencia a esos apuntes en los que Villarejo aludía presuntamente al matrimonio a través de las siglas "Cospe" o "ILH".

El juez que investiga el caso, Manuel García Castellón, dice en su auto que "se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de la sra. Cospedal y el sr. López Hierro en la captación de Sergio Ríos", el confidente captado por la presunta trama policial para convertirlo en chófer de la familia Bárcenas y poder sustraerle documentación sensible.

"Resultaría conveniente escuchar a María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro sobre su participación en la captación de Sergio Ríos Esgueva en la trama, pues su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo, al parecer pudo ser decisiva para que este se decidiera a participar", añade.

López del Hierro ha admitido que "por sorpresa, por sorpresa" no le ha pillado la imputación, y ha escuchado cómo la diputada de Vox Macarena Olona leía parte de los fundamentos con los que el juez ha justificado su citación como investigado. Al finalizar, ha rechazado hacer "ninguna" consideración al respecto.

Antes de conocer la noticia, López del Hierro ha leído un escrito en el que anunciaba su rechazo a contestar a alguna pregunta pues, además de que hay un procedimiento judicial en curso, lo que dirime la comisión parlamentaria es la presunta "utilización de efectivos, medios y recursos de Interior para favorecer intereses del PP".

"Quiero comunicar mi absoluta imposibilidad de acceder a los recursos de Interior, ya sean humanos, técnicos o materiales porque no he sido funcionario de dicho departamento ni de ninguna administración publica", ha esgrimido.

Y ha añadido: "No he participado ni he militado ni he sido afiliado ni he tenido ningún cargo público que dependiera del PP sea nacional, autonómico o local". (...) "Tengo a bien comunicar por indicaciones jurídicas que no voy a contestar a las preguntas, entiendan mi actitud".

En el sumario de la causa, consta la grabación de un encuentro con Villarejo, el empresario Adrián de la Joya, también investigado en el caso Tándem, y a la que después se incorpora el comisario José Luis Olivera, en aquel momento director del CITCO.

En esta reunión se habla de cómo se habría captado al chófer de Bárcenas, "con la intermediación" del policía Andrés Gómez Gordo, así como de la propia ex secretaria general del PP "y de su esposo Ignacio López del Hierro".