María Sánchez aboga por "reconquistar" la política y alejarla del "ruido, los egos y la vanidad"

La candidata a la Alcaldía por Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez, ha pedido hoy apoyo para "reconquistar" la política para alejarla del "ruido, los egos y la vanidad".

"Necesitamos una política útil, para la gente y de corazón y personas que sepan trabajar mucho y gritar poco", ha remarcado Sánchez durante un acto público en Valladolid, que ha contado con la presencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Como ejemplo de esa política, María Sánchez ha puesto al actual teniente de alcalde, Manuel Saravia, que no repite en la lista y que "ha sido un soplo de aire fresco para la ciudad". "No enconraréis a nadie que diga que no ha trabajado o ha hecho politiqueo", ha remarcado.

En su intervención, Sánchez ha reivindicado el "orgullo" de su procedencia, "una burbuja para nunca perder el rumbo y para recordar que la política debe de ser una herramienta para la mayoría que no tiene el poder del dinero".

La candidata ha recordado que ya son ocho años desde que Valladolid Toma la Palabra entró en el gobierno municipal, un periodo en el que Valladolid se ha llenado de "buenas noticias" con decisiones como la remunicipalización del agua, gracias a la cual se ha conseguido invertir casi el doble que en los anteriores 20 años privatizado.

También, ha valorado logros la municipalización de los servicios funerarios, así como el aparcamiento de la plaza Mayor o el sistema, también público, de alquiler de bicicletas o la política de vivienda, entre otros.

En definitiva, ha asegurado, que quiere que se siga llenando Valladolid de "buenas noticias" porque la ciudad las merece, a pesar de la "injusta fama de ciudad gris y cerrada" que solo debe, ha dicho, "a los gobernantes que no estuvieron a la altura de su cuidad" y que ahora su único objetivo es "volver al pasado".

Al mismo tiempo, ha defendido las medidas en defensa de la salud que algunos dicen "demasiado drásticas o inviables", donde ha reivindicado que Valladolid está "preparada" para ser "una ciudad moderna e innovadora".

"Consideran que nos queda grande. Valencia o París en pocos años cambiaron sus pautas de movilidad. Me gustaría preguntarles: ¿Acaso estas ciudades son más que Valladolid?", ha remachado.

Por último, Sánchez ha reconocido que "no siempre es sencillo gobernar en coalición", pero ha recordado que durante estos ocho años han demostrado que su "lealtad está con la ciudadanía". "Nunca hemos permitido que diferencias en el Gobierno pusieran en peligro el proyecto de futuro para esta ciudad. Jamás hemos dejado que el ruido saliera hacia afuera, hemos primado siempre el interés general", ha insistido, si bien ha asegurado que eso no impide que se "vaya más lejos" y se piense en conseguir la primera alcaldesa de la ciudad sea la de Valladolid Toma la Palabra.