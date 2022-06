María Salmerón agradece un apoyo "enérgico" que "no servirá, salvo milagro"

La sevillana María Salmerón, condenada a nueve meses de reclusión por no permitir a su marido -condenado por violencia machista- las visitas a su hija ha agradecido el apoyo que está recibiendo que le da "mucha energía", aunque considera que "no servirá para eludir la prisión, a menos que haya un milagro".

Lo ha hecho en declaraciones a EFE coincidiendo con el fin de la vigilia feminista reivindicativa que durante 24 horas han protagonizado un grupo de personas en la Plaza Nueva en Sevilla exigiendo el indulto para ella.

Organizada por la Plataforma de apoyo a María Salmerón, se ha desarrollado bajo los lemas "Cárcel no" y "Basta ya de justicia patriarcal" con los que han tratado de llamar la atención para impedir la entrada en prisión de esta madre sevillana que arrastra desde hace 20 años un proceso penal por incumplir el régimen de visitas de su hija cuando esta era menor de edad.

Salmerón ha asegurado estar muy emocionada con esta iniciativa que le ha dado "un chute de energía cuando más lo necesitaba" ya que "estoy muy decaída y derrotada".

En estos momentos está a la espera de que la Audiencia Provincial de Sevilla se pronuncie sobre el recurso de queja presentado contra el auto del Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla que rechaza el presentado anteriormente para eludir su ingreso en prisión; algo que espera se produzca mañana.

Pese a que agradece el apoyo, Salmerón ha indicado que no tiene esperanza de que sirva: "el Gobierno no habla, el silencio es clamoroso; no veo que vayan a dar marcha atrás, ellos habrán llegado a un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial y a no ser que haya un milagro de última hora, no tengo esperanzas".

Ha considerado que la situación es "triste", sobre todo, si se tiene en cuenta las leyes actuales y ha manifestado que "siempre un reo tiene que beneficiarse de las mejoras que haya en las leyes contra las condenas, y hay una de ellas que me tendría que amparar como es la de que ya no tendrán derecho a visita de sus hijos los maltratadores".

Es esta precisamente, según ha indicado, una de las cuestiones que se esgrimen en el recurso de queja.

Salmerón, que ya había sido indultada en varias ocasiones, solicitó de nuevo la gracia tras haber sido condenada en 2020 por un juzgado de Sevilla a 9 meses de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con la agravante de reincidencia, y que decidió que siguiera en libertad hasta esta resolución.

El juzgado le requirió su presencia después de que el Gobierno se pronunciase negativamente sobre su petición de indulto. EFE

