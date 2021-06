María Jesús Montero, tras la imputación de Cospedal: "Si Casado no quiere hablar es que tiene mucho que callar"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que si el presidente del PP, Pablo Casado, "no quiere hablar" de la imputación a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal por supuesta implicación en el espionaje al extesorero Luis Bárcenas en la 'Operación Kitchen' es que tiene "mucho que callar".

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los periodistas en Huelva, donde ha explicado que "la situación de corrupción del PP es la que llevó hace tres años al PSOE a presentar una moción de censura", toda vez que ha remarcado que estos días se están conociendo las imputaciones de personas "tan importantes" en el Partido Popular como María Dolores de Cospedal.

En este punto, ha señalado que el actual Partido Popular era "contemporáneo" a cuando se produjeron estos hechos, ya que "Casado era vicesecretario de Comunicación en esa etapa", por lo que ha demandado que se conozca su postura al respecto.

Para Montero, el PP tiene que dar a conocer su hoja de ruta para "regenerar su formación y asegurar que situaciones de este tipo en el futuro no se van a producir".

Asimismo, la portavoz del Gobierno ha incidido en que le llama la atención que el PP "no quiera hablar de esto" e incluso "haga alarde", como, a su juicio, ha hecho Casado, de "no hablar de estos temas de corrupción" cuando la clase política tiene que hablar tanto de los temas que les gustan como los que no. "Si el señor Casado no quiere hablar es que tiene mucho que callar", ha concluido.