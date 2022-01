María Jesús Montero pide a todos, incluido el PP, que apoyen reforma laboral

(Corrige un error en el primer párrafo de la NA5170)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este viernes a todas las formaciones políticas, incluido el PP, que apoyen la reforma laboral, ya que es un "pacto de Estado alcanzado con los agentes sociales".

En declaraciones a los periodistas en la factoría de Airbus en Sevilla, la ministra ha señalado que el apoyo de Ciudadanos a esta reforma será bienvenido en caso de que este partido se sume al acuerdo para sacar adelante la convalidación en el Congreso.

No tiene sentido que algunas formaciones no lo apoyen", ha insistido y se ha preguntado qué intereses tiene el PP para no apoyar esta reforma que -ha insistido- es un pacto de Estado alcanzado en la mesa del diálogo social.

Igualmente ha destacado que es una reforma laboral que combate una de las mayores dificultades del mercado de trabajo como es la precariedad y que la Unión Europea había avisado a España para solucionar este problema.