María Jesús Montero pide al juez Llarena que se limite a administrar Justicia

La ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha pedido al magistrado Pablo Llarena que se limite a "administrar Justicia" tras sus críticas sobre la reforma del Código Penal en el auto en el que deroga el delito de sedición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En su auto, Llarena mantiene el procesamiento de Puigdemont por desobediencia y por malversación agravada, castigado con una pena de hasta 12 años de prisión, y arremete contra la reforma del Código Penal del Gobierno pactada con ERC, al señalar que el texto "ha encontrado su génesis" en la sentencia del 'procés'.

"No vamos a entrar en los contenidos de la orden, pedimos que cada uno ejerza su responsabilidad. No entramos en los pronunciamientos judiciales y pedimos que tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación", ha dicho la ministra de Hacienda y número dos del PSOE preguntada sobre esta cuestión en rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal del partido.

Al respecto, ha recalcado que "la Justicia lo que tiene que hacer es administrar Justicia" y los políticos "legislar conforme a su escala de valores".

Y ha asegurado que lo que busca el Gobierno con la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y reforma el de malversación es el "impulso a la convivencia" en Cataluña y el conjunto de España.

Por otro lado, Montero ha señalado que el auto de Llarena "pone de manifiesto que el PP ha mentido respecto a la reforma del Código Penal", ya que el principal partido de la oposición decía que el Gobierno "ponía alfombra roja a Puigdemont para que se paseara por nuestro país con impunidad".

"Y el auto pone de manifiesto lo contrario, se reclama a Puigdemont para que responda ante la Justicia", ha añadido Montero, que ha afirmado que es algo que el PSOE ha defendido "siempre".

Sin embargo, ha aclarado que el auto "le quita la razón al PP" sobre la extradición de Puigdemont, lo que "no es lo mismo que dé la razón a otro", en referencia a las críticas de Llarena sobre la reforma del Código Penal del Gobierno.

Montero ha destacado que esta reforma "endurece las figuras penales de corrupción" con la creación del nuevo delito de enriquecimiento ilícito.

Y ha defendido que el Gobierno no busca despenalizar la malversación, sino establecer penas diferentes en función de si ha habido o no lucro privado, ya que en su opinión "no puede tener el mismo reproche penal", aunque no ha llegado a garantizar que no haya una rebaja de penas en determinados casos. EFE

