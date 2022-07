María Jesús Montero no descarta un acuerdo con el PP para aprobar el impuesto a la banca

La ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que no descarta alcanzar un acuerdo con el PP para aprobar el nuevo impuesto a la banca, y ha afirmado que espera también acordarlo con el PNV.

En una entrevista en La Vanguardia recogida este domingo por Europa Press, Montero ha sostenido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, todavía no se ha opuesto al mismo: "No tengo porqué pensar que el PP no crea que sea conveniente pedirle un mayor esfuerzo a aquellos que pueden tener un mayor beneficios".

Ha afirmado que espera que el impuesto cuente con el apoyo suficiente: "No tengo duda de ERC y de los grupos de la izquierda. Estoy convencida de que lo apoyarán porque siempre nos han pedido más esfuerzo en materia fiscal de las grandes corporaciones".

Ha dicho que es justo redistribuir los beneficios extraordinarios de las entidades financieras: "Aquí no se va contra nadie, sino que se hace un reparto equilibrado de las cargas que no pueden recaer solo y exclusivamente en las economías domésticas".

Y ha pedido "que no sean los de siempre los que paguen la crisis", defendiendo que hay que financiar la bonificación de la gasolina, la bajada del precio de la factura de la luz, y otras medidas sin que impliquen un riesgo para la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Mesa de diálogo

Preguntada por la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, Montero ha dicho que "se ha hecho un esfuerzo muy importante para dialogar con Catalunya y mantener el espíritu constructivo".

Y ha reprochado a Junts que no participara en la misma: "Ojalá se sentara más gente en la mesa y se lo hemos reclamado al otro partido del Govern. Han rehusado. Desde Junts prefieren seguir con la confrontación", ha lamentado.

Montero ha calificado de muy importante la "desjudicialización de la cuestión catalana" y ha puntualizado que, a sus ojos, no se puede llevar inmediatamente a los tribunales cualquier ley que uno ideológicamente no comparta.

Por último, preguntada por si es partidaria de un indulto en relación a la sentencia de los ERE, Montero ha destacado que "Chaves y Griñán no se han lucrado personalmente, ni ellos ni sus familiares. No se han llevado un euro de dinero público", mientras que están pagando justos por pecadores, a su parecer.

Crítica a Feijóo

Ha acusado al PP de estar contando votos incluso cuando no hay elecciones previstas, y de hacer ruido para provocar una "desafección asimétrica" y que los votantes de izquierda no vayan a las urnas, en sus palabras.

"A los votantes de derecha el ruido no les provoca el mismo desapego del voto que a los votantes de izquierda. A la gente progresista no le gusta que la vida política esté permanentemente contaminada de trazo grueso, de descalificaciones, de confrontación", ha dicho.

En esta línea, ha señalado a Feijóo por practicar "cinismo político" por hablar de recesión según ella de manera interesada: "Dice que estamos a la puerta de una recesión. Eso es jugar con trampa. Es intentar trasladar algo que no ocurre en las variables que se expresan", ha recalcado.