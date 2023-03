María Jesús Montero contrasta la actitud de María Gámez con la del PP

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha contrapuesto la actitud "ejemplar" de la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez con la del "silencio cómplice" del PP en casos que afectan a miembros de su partido como Xavier García Albiol, Ángeles Muñoz o Jorge Fernández Díaz.

En un acto en Rota, la ministra ha considerado que el comportamiento de la exdirectora de la Guardia Civil es "la forma de demostrar cómo se protege a las instituciones para que no haya ningún tipo de comentario" que pueda empañar la imagen de una institución como la Guardia Civil.

"Aunque no le afecta personalmente (la investigación), le honra el hecho de que dé un paso atrás" para que las pesquisas se desarrollen "con absoluta transparencia", ha subrayado Montero, que ha precisado que ha sido una decisión "voluntaria y acordada con el Gobierno".

La ministra ha destacado que esta actitud "contrasta" con la que mantiene el PP en casos como el candidato del PP a la alcaldía de Badalona y "miembro del equipo de campaña del señor Feijóo" que "no ha sido aparatado" una vez que el fiscal pide pena de cárcel para él por prevaricación urbanística.

"No se entiende a qué está esperando el señor Feijóo (...) igual que no se entiende qué hace el PP sin pedirle explicaciones y responsabilidades a al alcaldesa de Marbella, que ha tenido un enriquecimiento de su patrimonio de más de diez millones de euros" de los que "no aclara su procedencia" y "a pesar de las cuestiones judiciales que mantenía su marido".

Montero ha señalado que "el señor Feijóo lejos de dar explicaciones se ha hecho fotos, al igual que el señor Moreno Bonilla, con la persona que sigue siendo a estas alturas candidata a la alcaldía por el PP en Marbella".

La ministra ha añadido que hoy se ha conocido "información muy preocupante respecto al espionaje a periodistas" en el marco de la denominada operación "Kitchen".

"Es absolutamente reprobable que un gobierno del PP utilizara medios públicos para espiar a periodistas o a adversarios políticos y a los propios compañeros de su partido", ha comentado para recordar que el PP "no ha expulsado del partido" al que era entonces ministro del Interior, para el que se han solicitado 15 años de cárcel.

La ministra ha criticado "el silencio cómplice del señor Feijóo, que a estas alturas no ha dicho nada de personas imputadas por delitos gravísimos".