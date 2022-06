María Guardiola anuncia su candidatura para liderar el PP extremeño

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Cáceres y portavoz provincial, María Guardiola, ha anunciado este viernes en Guadalupe (Cáceres) que presentará su candidatura al Congreso Regional del partido del 16 de julio en Badajoz para liderar la formación en Extremadura.

Lo hará con el objetivo de "revolucionar la política con la verdad", y de "ganar" las elecciones para "gobernar" en Extremadura, todo ello también bajo el planteamiento de "renovar para ganar y ganar para renovar".

En rueda de prensa este viernes en Guadalupe, Guardiola ha reconocido que está "cargada de ilusión" pero "sobre todo de una gran responsabilidad", ya que su pretensión en alcanzar la Presidencia del PP extremeño para desde ahí "ganar" la elecciones para "cambiar las cosas que están mal, que no funcionan", y tratando de recuperar para ello "el valor de la palabra dada".

"Me presento porque quiero recuperar el valor de la palabra dada. Me presento porque quiero revolucionar la política con la verdad", ha espetado María Guardiola, quien ha considerado que es necesario un PP "fuerte" porque "Extremadura y España necesitan que el PP vuelva al Gobierno".

Cabe recordar que, una vez convocado oficialmente ya el Congreso Regional del PP extremeño para el 16 de julio en Badajoz, Guardiola es la primera que anuncia ya públicamente de forma oficial que presentará su candidatura para liderar el partido, después de que el hasta ahora presidente, José Antonio Monago, anunciase hace unos días que no optaría a la reelección, y de que el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, también señalase que no se postularía a ser el nuevo líder regional 'popular'. Hasta el momento ningún otro militante ha dado a conocer su intención de concurrir al Congreso Autonómico.

En la comparecencia de María Guardiola este viernes ante los medios de comunicación en Guadalupe (Cáceres), a título personal han estado presentes entre el público asistente José Antonio Monago; los dos presidentes provinciales del PP en Badajoz y Cáceres, Manuel Naharro y Laureano León, respectivamente; el 'popular' Carlos Floriano; el senador Francisco Javier Fragoso; y el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Cavacasillas.

También han estado presentes diputados autonómicos del PP como Juan Parejo, Gema Cortés, Luis Alfonso Hernández Carrón, Bibiano Serrano, Elena Nevado y Javier Cienfuegos, entre otros 'populares', además de alcaldes y miembros del partido en Cáceres como José Ángel Sánchez Juliá.

PROYECTO DESDE LA MILITANCIA

Según ha explicado Guardiola, ha decidido optar a liderar el PP extremeño "desde la libertad", con una decisión "muy meditada y compartida" con su familia y con sus compañeros de partido; y el suyo es un proyecto que nace "desde abajo, desde la militancia" y "desde la vocación de servicio público", que es lo que "siempre" ha guiado su vida y su forma de trabajar. Y lo hará "sin ataduras y sin complejos".

"Servicio público como funcionaria de carrera. Servicio público como secretaria general de la Junta. Servicio Público como concejala del PP en gobierno y en oposición... Y ahora, quiero seguir trabajando para los demás, como presidenta del PP de Extremadura", ha espetado.

"Hoy presento aquí mi candidatura para ilusionar, para ilusionarnos juntos, para apasionarnos con este proyecto juntos. Quiero que este partido sea parte de la vida de la gente porque quiero que sea parte de la solución de sus problemas, y quiero estar ahí siempre que nos necesiten", ha espetado, tras lo cual ha destacado que cada militante y simpatizante del PP es "un tesoro" que hay que "preservar".

De este modo, ha mostrado su compromiso basado en "sumar", y ha invitado a "soñar" con una Extremadura "mejor", con un partido "mejor", con un futuro para las familias y con una vida "mejor", tras lo cual ha prometido dejarse "el alma" como parte del "contrato" que --ha dicho-- firma este viernes en Guadalupe, y ha pedido a los 'populares' "dedicación, un poquito de locura y un voto caliente".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Mi compromiso es dejarme la piel en este reto que compartimos. Tenemos que motivar, unir, acercar, recorrer esta tierra que nos espera y que merece un gobierno mejor, que tenga ilusión y empuje. Y con la certeza de saber que no hay tiempo que perder, arrancarnos en el camino con el que queremos hacer posible cambiar nuestra historia", ha dicho.

En esta línea, ha apuntado que a ella le gusta "la gente" y la "política del tú a tú", la "política hecha con humildad, escuchando, empatizando". "Esa es la política que ofrezco porque es la política que sé hacer", ha reconocido, al tiempo que ha indicado que su proyecto también representa "la unión", ya que quiere "unir la provincia de Badajoz, la provincia de Cáceres bajo el paraguas de un apoyo integrador, regional y nacional".

Así, ofrece "un proyecto para todos" en el que "todos" sean "protagonistas" y se impliquen. "Tenemos que sumar, que integrar y dejar de hablar del yo para hablar del nosotros porque el verdadero liderazgo siempre se conjunta en plural", ha defendido.

BUSCA EL CAMBIO

Al respecto, ha indicado que quiere que cuando la miren "vean a una mujer sincera, que les va a decir siempre lo que piensa". "Y quiero que sientan que pueden confiar en nosotros, que su voto en una urna a nuestro proyecto es un voto para el cambio", ha recalcado Guardiola, quien ha apuntado que quiere "ganar la confianza de los extremeños" sabiendo que el objetivo es "renovar para algo".

"Que esto no va de un cambio de cromos, que esto no va de quitar unos y poner otros, que los tiempos han cambiado. Nuestra renovación está pensada con un fin, con un objetivo: ganar en Extremadura", ha sentenciado, tras lo cual ha añadido que ella quiere "ganar la confianza" de sus compañeros primero para después ganarse la "confianza de los extremeños".

"Y quiero hacerlo por mis hijos y por los vuestros, por mis padres y los vuestros, para que tengamos una región de oportunidades, un futuro mejor en una tierra a la que el socialismo ha abandonado a su suerte porque ya han bajado los brazos con un presidente de la Junta que se sentó en el Consejo de Gobierno hace ya 25 años y no tiene nada nuevo que ofrecer, salvo palabras vacías", ha indicado la 'popular'.

Así, ha reconocido su pasión "por los pueblos", ha agradecido el trabajo de sus compañeros alcaldes, portavoces y concejales, y ha defendido que "España y Extremadura necesitan un PP fuerte, asentado en los principios que nos hacen reconocibles".

Durante su intervención, María Guardiola asimismo ha indicado que no llega para "ofender a nadie", tampoco al presidente Guillermo Fernández Vara (PSOE), "pero sí a pedirle que no se pliegue siempre al PSOE". "Y que aquí me tendrá para reclamar el AVE, la eliminación de trabas medioambientales o cualquier proyecto beneficioso para los extremeños", ha reseñado.

Finalmente, a preguntas de los medios, ha indicado que los proyectos "no están descosidos" en la provincia de Badajoz y en la de Cáceres, aunque "siempre hay cosas que se pueden mejorar". "Y tenemos que trabajar para que no haya recelo entre las provincias, tenemos que crecer de la mano porque juntos y unidos llegaremos siempre más lejos", ha afirmado.