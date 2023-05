Marí (PP) cree que el PP ha sabido trasladar su mensaje a los ibicencos y hablar de lo que interesa

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha considerado que el PP ha sabido trasladar el mensaje y hablar de lo que realmente interesa a los ciudadanos y no de cuestiones que sólo interesan a los políticos.

"Por eso, el PP ha recibido esta avalancha de confianza del pueblo ibicenco", ha afirmado.

En declaraciones a Europa Press, Marí ha reconocido sentir "mucha alegría y responsabilidad" después de una "noche histórica" con los resultados obtenidos por el PP.

"Ha sido algo que hacía mucho tiempo que no se veía", ha reiterado, asegurando que ahora "toca gestionar con cautela y moderación".

En este sentido, Marí ha considerado que los ibicencos han apostado por un equipo que resuelva problemas sin crear otros, "huyendo de los extremismos".

Con nueve consellers, el presidente ha reconocido que esperaba ganar, pero "no con la diferencia con la que lo hemos hecho y me ha sorprendido gratamente". "Me lo tomo como un reto y espero estar a la altura", ha insistido.

Sobre los resultados del PSOE, Marí ha afirmado que "cada uno recoge lo que siembra" y, para el presidente, los socialistas "han entrado en temas que los ciudadanos han castigado", sin una política de propuestas por parte de la izquierda.

"La política debe ser algo más noble y transparente y no querer emplear malas artes. Los ciudadanos, aquí, han mandado un voto de castigo para quienes sólo hacen política para los suyos y sus partidos", ha añadido.

Sobre la participación en los comicios, Marí ha considerado que las cifras pueden traducirse en un castigo hacia la actitud de muchos políticos.

"Es trabajo de todos trabajar para mejorar estos datos de participación. En este caso, debemos hacer una lectura crítica", ha manifestado.

Sobre la marcha de CS y la entrada de Vox en el Consell, Marí ha recordado que "los ciudadanos han hablado", aunque "la gran mayoría ha apostado por ser prudente" y él seguirá con "esta política alejada de los extremismos, porque no creo en ellos, y pienso que, tanto de un lado como de otro, no aportan nada".