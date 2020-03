Margarita Robles: En pandemia no parece razonable consideraciones políticas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado hoy que todos "nos equivocaríamos" si hiciéramos del decreto de alerta por la pandemia "un planteamiento de Madrid o Barcelona" porque, ante la prioridad de hacer frente al coronavirus COVID-19 "no parece razonable hacer ahora consideraciones políticas".

Robles, que ha sido entrevistada este domingo por la emisora Catalunya Ràdio, ha subrayado que "en este momento, lo más importante, lo prioritario, es la sanidad de todas las personas".

La ministra ha hecho estas consideraciones tras las criticas que el gobierno de la Generalitat ha lanzado contra el decreto de alerta, que estipula un mando central para los Mossos y la sanidad pública, lo que el ejecutivo catalán considera como "recentralizador".

"Creo que no es el momento de la política, es el momento de los ciudadanos, de la salud", ha indicado.

Robles ha subrayado que la medida es "excepcional" y con una vigencia de quince días, en beneficio de la "eficacia" en la gestión con "un punto de vista único", "un planteamiento único", para dar prioridad "a la sanidad de todas las personas". "En este momento, eso es lo ha importante". ha destacado.

Ha argumentado la ministra que, en situaciones como las actuales, en las que las urgencias se cruzan con las programaciones hechas y con la necesidad de trasvasar camas y reprogramar, es necesario "que haya un punto de vista único" que trate todos los asuntos.

Robles ha respondido con los mismos argumentos de eficacia a la pregunta sobre el mando único que incluye los Mossos.

"No es quitar competencias -ha incidido-. Los Mossos van a seguir actuando. En circunstancias excepcionales, no podemos permitirnos el lujo de prescindir de nadie (...). No puede haber una dispersión en la toma de decisiones".

La ministra ha agregado que "eso es lo que tiene que haber" y "no pensar en si se me quita lo mío". "Los Mossos, naturalmente, van a tener un papel importante", ha asegurado.

A la pregunta de si se verá al Ejército patrullando por las calles de Cataluña, la ministra ha indicado que "no cree" que se llegue a esa situación, sobre todo porque confía en que los ciudadanos seguirán las indicaciones para frenar la pandemia.

"Sé de la responsabilidades de los catalanes", ha apostillado Robles, quien ha explicado que "las medias excepcionales son para los que no cumplen las medidas, no para los que las cumplen".

La ministra ha explicado que durante este domingo los ministros del Gobierno central van a celebrar varias reuniones para desarrollar el articulado del decreto de estado de alarma y asegurar "que todos actuamos coordinadamente". EFE