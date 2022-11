Margarita Robles ve legítimo que no se esté de acuerdo con la reforma del delito de sedición

La ministra de Defensa Margarita Robles asegura que es "muy legítimo" oponerse a la reforma del delito de sedición porque se trata de "una decisión política", pero añadió que quienes la rechazan utilizan unas "razones" que "no se corresponden con la realidad".



"La reforma de la sedición es una decisión política y, por tanto, como es una decisión política, se puede estar o no estar de acuerdo con ella y es muy legítimo que haya gente que no esté de acuerdo con esa decisión política", ha declarado la titular de Defensa a su llegada a la reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) que se celebra hoy en Bruselas.



"Pero lo que sí que hay que decir con total claridad y con toda contundencia es que quienes se oponen a esa decisión política, las razones por las que lo hacen no se corresponden con la realidad", agregó.



Afirmó que los argumentos no se corresponden con la realidad debido a que España "es una democracia con una enorme fortaleza" y porque la Constitución "está perfectamente protegida, perfectamente blindada".



"Tenemos el artículo 155 de la Constitución, que es la máxima garantía", asevera a la vez que afirma que el delito de sedición, "tal y como está previsto en este momento, no es un delito que proteja la Constitución, sino que lo que protege es el orden público".



"Los delitos contra la Constitución, que están en un título diferente, no se tocan y quedan plenamente protegidos y se mantienen delitos como la rebelión. Por tanto, quienes no están de acuerdo (con la reforma del delito de sedición) se puede admitir, pero los argumentos que se dan son unos argumentos que no se pueden aceptar porque nuestro ordenamiento constitucional está plenamente protegido", recalcó.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado jueves la presentación de forma inmediata en el Congreso de una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro de "desórdenes públicos agravados" y con penas más bajas.

Defensa y confianza en el ministro Marlaska

Margarita Robles también ha mostrado su "confianza" en su compañero de gabinete y titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con respecto a lo ocurrido en el salto masivo de inmigrantes de la valla fronteriza de Melilla del pasado 24 de junio. Robres está "convencida" de que el ministro está "defendiendo aquello que se corresponde a la realidad".



"En cuanto al tema de Melilla, yo no tengo elementos de juicio suficientes. Tengo confianza en el ministro Marlaska y, por tanto, mi apoyo al ministro Marlaska porque estoy convencida de que él está defendiendo aquello que se corresponde a la realidad".



Este lunes se conocía la resolución íntegra sobre este asunto del Defensor del Pueblo, que considera en unas primeras conclusiones que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales", al rechazarse en frontera a 470 personas. Tras haber visionado las imágenes captadas por el helicóptero y el dron de las fuerzas españolas de seguridad, el Defensor no se cree el argumento de que los agentes "no tuvieron constancia, ni observaron directamente, ni tampoco a través del perímetro fronterizo", la situación de riesgo a la que se expusieron los migrantes.



Ni tampoco que, al acceder al interior del puesto fronterizo, no vieron heridos ni fallecidos porque las autoridades marroquíes "habían logrado neutralizar" el salto. Considera, además, que el lanzamiento de piedras por parte de los agentes españoles y marroquíes y que algunos guardias civiles "rociaran con un spray" a los migrantes, "pudo intensificar la situación de peligro".



Marlaska siempre ha negado que hubiera "devoluciones en caliente" a Marruecos, algo que rebate el Defensor, sino que hubo "entregas expeditivas a través del vallado" que no fueron "conforme a las mínimas exigencias legales".