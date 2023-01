Margarita del Val ve mínimo el riesgo de nuevas variantes desde China y apuesta por controlar la calidad del aire

La viróloga e investigadora del CSIC Margarita del Val ha asegurado que "es mínimo" el riesgo de nuevas variantes de Covid-19 procedentes de China, de modo que "no volveremos atrás" en la pandemia por lo que está ocurriendo en el país asiático, toda vez que ha apostado "por protegernos todos exigiendo que se controle la calidad del aire".

Del Val ha asegurado que "no" hay que temer volver atrás en la pandemia, toda vez que ha añadido que China tiene "un problema muy importante interno, porque no ha logrado vacunar a suficientes personas mayores y no ha actualizado sus infraestructuras sanitarias para cubrir la demandas que están teniendo". "Una vez que hay vacunas, hay que vacunar a los mayores y eso no lo han hecho bien", ha remarcado.

"Otra cosa muy distinta es que eso nos afecte a nosotros. En mi opinión, las posibilidades de que afecte al resto del mundo donde el virus se ha multiplicado y transmitido de manera libre es mínimo", ha señalado la experta, quien ha añadido que "nosotros la pandemia la tenemos aquí tal y como está pero no volveremos atrás por lo que esté ocurriendo en China".

Margarita del Val ha añadido que esta situación en China responde a la "ineficacia de campaña de vacunación", porque la vacuna china "es bastante eficaz" pero "no han vacunado a suficientes personas mayores". "No han superado esa segunda fase", ha añadido.

Cuestionada sobre la necesidad de una reunión urgente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar nuevas medidas, la experta ha explicado que ómicron "es una variante muy eficaz, no hay otra variante que la esté echando del patio. Su éxito es que se contagiaba muy bien entre persona muy vacunadas" y "esto no es lo que va a surgir en China", porque "tiene un población o muy poco vacunada o muy poco inmunizada por la infección natural porque han tenido muy poco virus circulante".

"A China le están llegando las variantes que ya circulan por el resto del mundo", ha añadido Del Val, quien ha explicado que la variante que ahora mismo está circulando en China "es una variante que pasó por Europa y no tuvo éxito". "Ha sido menos eficaz que las otras subversiones de ómicron y no tiene capacidad de competir con las que están circulando ahora", ha asegurado.

Ha añadido que "seguros del todo nunca podemos estar", pero que "ahora haya saltado la alarma por China en lugar de haber saltado por todo lo que circula en España desde hace un año, es realmente desequilibrado", ha incidido, para añadir que en España hay que "pasar a la tercera fase", que "tiene dos vertientes: que los mayores y de alto riesgo sepan que tienen que ir a ver si pueden recibir antivirales" y "no ir a combatir el Covid, sino todas las enfermedades respiratorias" y para ello es muy importante "luchar por la calidad del aire".

"No debemos despistarnos con lo que puede venir de China, que es improbable, para no cumplir nuestros deberes aquí, proteger a nuestros mayores y protegernos todos exigiendo que se controle la calidad del aire. Esto no lo estamos haciendo bien", ha aseverado.

"NO ES NECESARIA" LA CUARTA DOSIS PARA TODA LA POBLACIÓN

Por último, y sobre si es necesaria la cuarta dosis generalizada para toda la población, la investigadora ha asegurado que "no es necesaria". "Muchas personas que no somos de riesgo se han infectado de ómicron en el último año", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que "no hay que exponerse al virus", pero "ahora mismo casi todo el mundo se ha infectado ya".

"La cuarta dosis para los mayores y de alto riesgo sin duda", ha abundado, toda vez que ha indicado que "si aparece una nueva variante de verdad, no una nueva versión de ómicron, todos a vacunarse con la cuarta dosis inmediatamente, por si acaso", ha concluido Del Val.