Margallo: “Sánchez ha elegido la confrontación como medio para sobrevivir”

El eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo se ha referido este sábado en Ibiza a las críticas del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a su partido por no apoyar sus medidas contra la crisis y ha afirmado que el jefe del ejecutivo "ha elegido la confrontación como único medio para sobrevivir.

Para Margallo, el presidente del Gobierno podría haber optado por un modelo de colaboración con el PP para resolver los problemas de España y aprovechar los 140.000 millones de euros procedentes del fondo de recuperación europea.

Sin embargo, ha hecho lo contrario, se ha podemizado y ha hecho una especie de frente peronista, de Frente para la Victoria (coalición peronista gobernante en Argentina), parece ser no ya con Podemos sino con el espacio 'Channel' de Yolanda Díaz, ha añadido.

El exministro de Exteriores ha hecho estas declaraciones antes de participar en la Conferencia Política del PP de Ibiza Obrint Camins, junto a la también exministra de Exteriores Ana de Palacio, y cargos orgánicos como el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. Estaba prevista la participación de otro exministro, el empresario ibicenco Abel Matutes, que finalmente no ha podido asistir.

Margallo ha respondido a las alusiones de Sánchez al PP acusándole de defender intereses ocultos por no apoyar los impuestos a las eléctricas y entidades financieras: Preguntaré a mis compañeros, porque yo no soy consciente de defender ningún interés oculto y desde luego no he visto ninguno. Esto son majaderías muy impropias de un presidente de Gobierno, ha criticado.

Para el eurodiputado, en los próximos meses se verá cómo se resucitan todos los temas que puedan dividir a la sociedad española: Desde el aborto de las niñas a los 16 años, la eutanasia, la fiscalidad de la iglesia, la memoria democrática para intentar meter en la cárcel a Felipe González porque al parecer el franquismo duró hasta 1983. Ideas, como ven ustedes, muy útiles para su porvenir personal y el porvenir de sus hijos, ha declarado.

También ha hablado de las críticas del jefe del Ejecutivo hacia los presidentes de Banco Santander y de Iberdrola, Ana Botín e Ignacio Sánchez Galán, y ha asegurado que "todo el mundo tiene que tener la culpa menos él. Según Margallo, "en esa deriva peronista, podemita, lo que vende no es lo que ofrece, sino a quién ataca. EFE

la/tar/jdm

1011538

(foto)