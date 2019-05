Margallo cree que Latinoamérica debe tener el "protagonismo" en una posible intervención militar en Venezuela

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha defendido este miércoles que, si finalmente se produce una intervención militar para frenar la crisis de Venezuela, sería "partidario de que el protagonismo corresponda a los países latinoamericanos" y no a Estados Unidos o a la Unión Europea.

"Una intervención unilateral en América Latina sería extraordinariamente contradictoria, pero algo hay que hacer, y hay que hacerlo pronto", ha aseverado a preguntas de los periodistas en la presentación en Valencia de la iniciativa 'Día de Europa' para que el 9 de mayo sea festivo en toda la UE.

Margallo se ha mostrado "absolutamente contrario a una intervención unilateral de EEUU". "Panamá y Granada son cosas del pasado", ha subrayado en relación a otras acciones militares estadounidenses.

Ahora bien, ha advertido que en la actualidad "es probable que sea (Juan) Guaidó --autoproclamado "presidente encargado"-- y la Asamblea Nacional la que pida una intervención militar", algo que "cambiaría toda la perspectiva en la responsabilidad de proteger" a Venezuela.

"Cuando un estado abdica de su compromiso de defender la seguridad de sus soberanos, la comunidad internacional no puede permanecer impasible", ha reivindicado. Eso sí, ha reconocido que el problema es que tiene que ser aprobado por Naciones Unidas, con el consiguiente "veto de China y Rusia".

El exministro ha abogado así por "buscar otra fórmula" y "darle un ultimátum a Maduro" para convocar unas elecciones presidenciales en Venezuela mediante un "paraguas internacional", ya que ha recordado que actualmente hay medio millón de españoles en este país que tienen la doble nacionalidad.

En este contexto, ha insistido en que "la comunidad internacional no puede permanecer inactiva para que lo que está sucediendo en Venezuela se perpetúe, con una carencia de los elementos más básicos y un régimen que se opone a una ayuda humanitaria".

Ha recalcado que "no hay dos partes iguales" y que "el único poder legitimo real es la Asamblea Nacional, no la Constituyente" y que "(Nicolás) Maduro es un presidente ilegítimo que está masacrando a su pueblo". "Si Maduro no responde, cada minuto es una tragedia más en Venezuela", ha alertado.

Respecto a la negociación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero --desde 2016 ha formado parte de los mediadores del diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición--, ha destacado que "tuvo una lealtad institucional máxima". Pero, a su juicio, llegó "un momento en el que se equivocó con el primer intento de diálogo", por lo que ha recordado que le aconsejó entonces que "abandonara la negociación".

IRÁN

Por otro lado, sobre el anuncio del Gobierno de Irán de que dejará de cumplir algunos compromisos del pacto nuclear --si los firmantes (Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania) no cumplen en 60 días su promesa de proteger los sectores petrolero y bancario iraní frente a las sanciones estadounidenses--, Margallo ha lamentado que "se está dinamitando el orden liberal internacional".

Y lo más grave, en su opinión, es que "se está intentando dinamitar desde la Casa Blanca", con "posiciones extremadamente peligrosas en Oriente Medio". Ha advertido de la "división del mundo islámico en dos ramas y el cinturón que se puede crear Irán-Irak-Siria-Líbano-Bahréin".

Por parte de la Unión Europea, ha recordado que fue "protagonista en el acuerdo con Irán" y ha confiado en que "siga siendo partidaria en mantenerlo como depositaria y defensora de los valores del núcleo de la democracia liberal".

Más allá de Irán, ha lamentado que "falta muchísimo por hacer" en política exterior y de seguridad común, y ha puesto como ejemplo que "lo primero que quiso hacer el proyecto europeo fue crear un ejército europeo, que fracasó en 1954". "Somos un gigante económico y un enano político, y nuestros rasgos de enanismo son más acentuados en la política exterior de seguridad, lo cual es gravísimo", ha enfatizado.

"HAY QUE CONOCER A TRUMP"

Por su parte, la candidata europea del PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero ha coincidido con la visión del 'popular' y ha recalcado que no hay "ninguna duda del compromiso de la Unión Europea con mantener el acuerdo con Irán". Ahora bien, ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "se enfrenta a unas elecciones el próximo año y actúa para recuperar el voto perdido".

"Hay que conocer a Trump, y Trump no escucha a nadie ni respeta a nadie que no sea el mismo", ha aseverado, ante lo que ha llamado a "elevar la política al máximo y dejar los debates locales". Y sobre Venezuela, la socialista ha asegurado que todos quieren "lo mismo: una solución pacífica".