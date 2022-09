La 'marea rosa' inunda el centro de Logroño por la investigación contra el cáncer en la VII Carrera de la Mujer

Tras dos ediciones virtuales debidas a la pandemia

Tras dos años "virtuales" por la pandemia, el centro de Logroño ha vuelto a teñirse este domingo de rosa gracias a las más de 9.000 mujeres participantes en la VII edición de la Carrera de la Mujer por la Investigación contra el cáncer que se ha celebrado en las inmediaciones del Espolón Logroñés.

La salida, puntual, a las 11,00 horas, ha reunido a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, junto al alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, la delegada del Gobierno regional, Beatriz Arraiz, y la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, Elena Eguizabal, quienes han cortado la cinta para dar el pistoletazo de salida a las corredoras.

La marea rosa ha recorrido las principales calles de la ciudad de Logroño (Vara de Rey, Gran Vía, Gonzalo de Berceo, Carmen Medrano, General Urrutia, Javier Martínez Laorden, Plaza Diversidad, Portales, Muro de Cervantes) hasta llegar al arco de meta situado en Avenida de La Paz.

En la plaza del Ayuntamiento, todas las participantes y sus acompañantes disfrutan ahora también de una clase de zumba, y los más pequeños de hinchables y puestos de palomitas.

También había varias carpas informativas, entre las que destacan Calzados Pitillos y Altafit, en las que se han sorteado diferentes regalos.

Además, junto a la carpa de la asociación, había un gran photomatón en el que se podían imprimir fotos, y llevarse así un bonito recuerdo.

Tras la clase de zumba, se entregarán los premios en la categoría abosluta, veteranas, grupo de amigas y grupo de colegios. Además, recibirá un premio especial el colegio Escolapias Sotillo, como el centro escolar que más inscripciones ha realizado y la empresa Garnica Plywood, con 125 y 68 inscripciones respectivamente.

"BALANCE MUY POSITIVO"

Desde la Asociación hacen un balance muy positivo con la cifra de inscripciones conseguidas en este 2022, agradeciendo a todas las participantes su esfuerzo e ilusión en una carrera que cada año se hace más grande.

Así mismo, reconocen enormemente el esfuerzo de patrocinadores (Ayuntamiento de Logroño, Gobierno de La Rioja, LogroñoDeporte, Fundación Rioja Deporte, La Fundación "la Caixa" a través de CaixaBank, Fundación UNIR, Naturhouse y Deportes Ferrer), el de los más de 30 colaboradores, así como de voluntarios y resto de entidades que se han sumado a este causa solidaria.

COMPROMETIDOS CON LA INVESTIGACIÓN

En el año 2021, en La Rioja se han desarrollado proyectos en los que la Asociación ha destinado 450.895?. Con los recursos obtenidos en la Carrera de la Mujer, ha apoyado 2 nuevas Ayudas a investigación a través de su Fundación Científica. Una Ayuda predoctoral que llevará a cabo la investigadora Carmen Bretón en la Universidad de La Rioja, y una Ayuda Ideas Semilla para apoyar un nuevo proyecto liderado por el Dr. José Antonio Oteo que se desarrollará en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR).

Carmen Bretón, investigadora en la Universidad de La Rioja, ha recibido una Ayuda que le permitirá, durante los próximos 4 años, realizar su tesis doctoral centrada en el desarrollo de vacunas terapéuticas para el tratamiento del cáncer, que continúa la línea de la investigación iniciada por Iris Bermejo en el año 2015. Utilizando modelos animales, el objetivo final del proyecto en el que participa es generar una vacuna que al administrarse induzca la producción de anticuerpos capaces de detectar y combatir de manera específica a las células tumorales.

No se trata por tanto de una vacuna preventiva, como las vacunas tradicionales frente a infecciones, pero el mecanismo de acción sería similar a actuar activando la respuesta inmune de los pacientes.

El equipo multidisciplinar liderado por el Dr. José Antonio Oteo, y compuesto por miembros de la Unidad de Cirugía Colorrectal del Departamento de Cirugía General y de la Unidad de Microbiota y Metabolismo del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario San Pedro - CIBIR, estudiarán si una complicación frecuente que sufren los pacientes intervenidos de cáncer de colon, conocida como fuga anastomótica, está relacionada con la microbiota intestinal (es decir, las bacterias y otros microorganismos presentes en el intestino).

Identificar qué patrón de microrganismos se asocia a la fuga anastomótica podría permitir un diagnóstico y manejo clínico personalizado, además de abrir las puertas a nuevas estrategias para prevenir esta complicación, que suele requerir de una segunda intervención, aumenta la probabilidad de recaída y tiene un importante impacto sobre la salud mental de los pacientes.

Así mismo, la Asociación en La Rioja, acaba de resolver la nueva convocatoria de Ayudas Predoctorales, continuando así con el apoyo y compromiso con los jóvenes talentos de La Rioja. Este nuevo proyecto de investigación titulado "Development of a new cancer drug targeting the Warburg metabolism" se llevará a cabo por Adrián Casas Benito, en el Grupo de Angiogénesis del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) y bajo la dirección del Dr. Alfredo Martínez Ramírez.

Estas ayudas se suman a las ya concedidas en el año 2020 a Cristina Romero y Marina Salas, que desarrollan su estudio en CIBIR y Universidad de la Rioja, respectivamente.