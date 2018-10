En Marea ve un "año perdido" desde los incendios de 2017 y pide "un verdadero pacto nacional por el territorio"

Villares denuncia, en una visita a Mondariz, el "abandono, la incompetencia y la manipulación" del Gobierno de Feijóo

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha censurado que desde la ola de incendios de 2017 Galicia ha "perdido un año" en esta materia y ha reclamado "un verdadero pacto nacional por el territorio" que ponga, dijo, medidas encima de la mesa: "No es un problema forestal, es un problema de todo el territorio".

Villares visitó el terreno el día en que se cumple un año de la ola de incendios de 2017, que afectó gravemente el sur de la provincia de Pontevedra. Así, ha incidido en que "la cultura del fuego se previene" y en que "no sirve solo con apagar los fuegos".

El líder de En Marea ha propuesto, entre otras cuestiones, la creación de un sistema público de lucha contra incendios forestales y que "no esté sometido a los intereses de las empresas privadas". "No puede ser que sigan lucrándose con los incendios, mientras siga así, seguirá habiendo a quien le compense quemar el monte", ha señalado.

Villares también hizo hincapié en la necesidad de tener en cuenta el cambio climático como "una realidad" y en la necesidad de "revitalizar el entorno rural", con la creación de áreas útiles y creación de puestos de trabajo.

Además, entre las propuestas desgranadas, el portavoz de la formación 'rupturista' ha señalado que hay que diversificar el monte, frente al "monocultivo" de eucalipto. "Mientras sigan siendo preeminentes, la que va a quedar postergada es el resto de la ciudadanía", ha enfatizado.

"ABANDONO, INCOMPETENCIA Y MANIPULACIÓN"

Para Villares, tres palabras describen el último año del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en esta materia: "abandono, incompetencia y manipulación". Así, ha denunciado que "donde ardió" el pasado año "no se hizo nada, ni a nivel ambiental" para su recuperación.

Sobre "incompetencia", el portavoz de En Marea ha reprochado la "incapacidad de crear un mando único operativo durante este año" que fuese capaz de "coordinar los servicios disponibles" y "sobre todo, manipulación" porque "de las 30 medidas famosas" que se iban a poner en marcha, dijo, "15 son mentiras" y "no están implementadas".

En este capítulo de "manipulación", también ha denunciado que se creó una comisión de investigación que "no sirvió absolutamente para nada", solo para "blanquear la conciencia calcinada de quienes el año pasado no supieron gestionar los recursos de todos". Y, dijo sobre los incendios que afectaron hace una semana a Mondariz, "los medios públicos no cumplieron y resultó más fácil informarse por los privados".

TESTIMONIOS DE CARGOS LOCALES

Junto a Villares, compareció Carla Pérez, concejala de Medio Ambiente de Salceda de Caselas, uno de los municipios más afectados en la ola de incendios de 2017. Así, narró la situación vivida, con los momentos "más preocupantes" vinculados a la situación de los vecinos, y como se tuvieron que "coordinar" entre todos sin tener formación para ello; al margen de lo que reprochó una falta de concreción para las ayudas a los vecinos.

Por su parte, la teniente de alcalde de Mondariz, Mónica Peralba, ha explicado las dificultades surgidas con el que fue el quinto fuego forestal en una misma semana. Pasaron, dijo, "momentos angustiosos", aunque celebró que no hubo que lamentar daños en viviendas ni de personas.

Aseguró que el conselleiro, José González, se puso en contacto "rápido" con ella, pero dijo que le "sorprendió" que el hidroavión disponible estuviese en Salamanca, con una hora de vuelo de ida y otra de vuelta. Aunque luego, dijo, le consta que estuvieron "todos los medios de Galicia" en la zona.

Para ella, una de las "quejas" que se repite desde el año pasado es la "comunicación". En este sentido, pide coordinación para la lucha contra incendios: "Hay cosas que hay que activar que no están en la mano de ningún político ni conselleiro; hay un protocolo de incendios que tiene que funcionar por sí solo".

Por otro lado, ha indicado que el "daño es reparable" en los petroglifos afectados y ha apuntado que ya se han puesto en contacto con la Consellería de Cultura para poder recuperarlos.