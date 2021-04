Marcos de Quinto: "No votar a Edmundo Bal es la manera que tenemos de decirle que le queremos en el Congreso"

Marcos de Quinto, ex diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y miembro importante de la cúpula de la formación naranja junto a Albert Rivera, ha concedido este pasado lunes una entrevista al canal de COPE en Twitch, donde ha repasado algunas de las principales claves relacionada con la actualidad política a nivel nacional y en la Comunidad de Madrid.

También, Marcos de Quinto se ha referido a la situación en Ciudadanos, que se ha visto claramente afectada en las últimas semanas tras la decisión del partido de Inés Arrimadas de apoyar una moción de censura del Partido Socialista al Partido Popular en la Región de Murcia. Esta decisión supuso un importante huracán político que derivó, entre otras consecuencias, en la convocatoria de elecciones en la Madrid, después de que Isabel Díaz Ayuso disolviese la Asamblea de Madrid al tener sospechas que Ciudadanos, con Ignacio Aguado a la cabeza, podría realizar el mismo movimiento que sus homólogos en Murcia.

Estos movimientos acentuaron una importante crisis interna en Ciudadanos, que ha derivado en la salida de importantes miembros del partido como Toni Cantó, que acompañará a Isabel Díaz Ayuso en las listas madrileñas. También se han producido importantes movimientos en Madrid, donde la formación naranja ha decidido apartar a Aguado para situar como candidato a Edmundo Bal, uno de los principales hombres de confianza de Inés Arrimadas en la cúpula nacional.

En clave madrileña, Marcos de Quinto ha desvelado que ya tiene su voto decidido y, aunque no ha desvelado la papeleta del partido al que votará, también se ha referido a la figura de Edmundo Bal. "Yo a Edmundo le votaría, me parece una persona maja. Creo que no está en el partido adecuado en la actualidad. A Edmundo no se lo merecen y creo que para él es una faena, porque a Edmundo le encanta el Congreso de los Diputados. Es el que llevaba el grupo parlamentario y se sabía todos los reglamentos. Si no está ahí no sé que va a hacer ese grupo parlamentario. No me imagino a Edmundo en la Asamblea de Madrid".

En este sentido, Marcos de Quinto ha querido matizar unas palabras que están marcando el discurso de campaña del candidato de Ciudadanos: "Hay una trampa cuando dice que sean los ciudadanos quienes decidan si le quieren en la Asamblea o en el Congreso. Lo que está diciendo es que si no le vota nadie en Madrid es porque están diciendo que lo quieren en el Congreso de los Diputados. Como yo quiero a Edmundo, lo que deberían hacer los ciudadanos de Madrid es no votarle y decirle que le quieren en el Congreso".

Sigue al canal de COPE en Twich