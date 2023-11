Marcos Líndez resalta la importancia de enviar muestras ante cualquier síntoma de EHE

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, ha resaltado este martes la importancia de que los veterinarios de las explotaciones ganaderas envíen muestras para analizar ante cualquier síntoma de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE).

Solamente enviando todas las muestras podrá tenerse un conocimiento real de la situación en la enfermedad, ha argumentado el consejero, pero es que además, en el caso de que se habiliten ayudas, se podrá demostrar que realmente las explotaciones se han visto afectadas.

"Para justificar cualquier ayuda, sea económica de otro tipo, tiene que basarse en datos reales y no solamente en opiniones, y sobre todo en una enfermedad como esta, que tiene una sintomatología muy variada, tenemos todos contribuir a esclarecer y, sobre todo, cumplir el protocolo", ha indicado.

Si esas muestras no se toman, no se refleja la realidad y además no hay constancia de que, en caso de muerte de animales, haya sido por la EHE.

Ha explicado Marcos Líndez que en la última reunión sectorial con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fueron varias las comunidades que expresaron que probablemente la realidad del número de animales afectados es mayor que el que reflejan las estadísticas.

Algunas comunidades, incluida Asturias, trasladaron al Ministerio la posibilidad de que haya que prepararse para habilitar ayudas ante esa situación. Es por ello que el consejero asturiano ha insistido en que es necesario enviar muestras para demostrar luego que el animal ha muerto por EHE y así recibir las compensaciones que pudieran establecerse. "Si no se envía la muestra a analizar no se puede confirmar que ese animal es positivo", ha advertido el dirigente asturiano.