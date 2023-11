Marcos Líndez defiende en el pleno la gestión de la sanidad animal y el PP le pide que dimita

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, ha defendido este martes en el pleno que la sanidad animal atraviesa un momento complicado "no sólo en Asturias sino en general en toda España y en otros países" y ha defendido la gestión del Principado ante las duras críticas del PP, que han pedido su dimisión por "responsabilidad".

Marcos Líndez ha reclamado "rigor" a los 'populares' porque no se puede ser tan simplista a la hora de tratar de dar argumentos de algo tan serio como es todo lo que tiene que ver con la sanidad animal. Ha insistido el consejero en que el funcionamiento de Asturias no dista para nada del funcionamiento de otras comunidades autónomas como puede ser Galicia o Cantabria, que son las últimas, junto con Asturias, que se anunció la existencia de lengua azul.

"No se puede ser tan simplista porque lo único que hace es trasladar más inquietud al sector. Y el sector lo que necesita es soluciones, ayudas e ir de la mano. No trasladar mensajes que no tienen nada que ver con la realidad", ha dicho el consejero.

Ha defendido el consejero que el Gobierno asturiano que su Ejecutivo actúa con diligencia ante la llegada de cualquier enfermedad y ha recordado que las enfermedades en animales que existen en Asturias, se detectan, se notifican en los plazos establecidos por la norma europea y se hace frente a los mismos poniendo en marcha programas que no son programas autonómicos sino programas que se elaboran desde Europa junto con los países miembros del mismo.

"Hay que dejar claro que todo lo relativo a la sanidad animal se aplica en coordinación y colaboración con el ministerio y con las comunidades autónomas", ha insistido el consejero.

Desde el PP, Luis Venta Cueli, ha asegurado que este Gobierno es "de récord en esto de la sanidad animal, ya que en dos meses, han confirmado dos enfermedades de declaración obligatoria en la Unión Europea. La primera, la enfermedad hemorrágica y la segunda, la lengua azul".

Así, el diputado del PP ha acusado al Gobierno de dejar a los ganaderos abandonados a su suerte por su "descontrol absoluto" y ha considerado que durante meses el Gobierno ha estado dando palos de ciego.

"Los animales siguen muriendo, siguen enfermando, y ustedes en 15 días no ha habido ninguna declaración de nuevo foco de enfermedad hemorrágica ni de lengua azul, por qué, pues porque no toman muestras", ha indicado Luis Venta Cueli.

El diputado del PP ha apuntado si no sería un ejercicio de responsabilidad con Asturias tanto la dimisión del consejero del ramo como de la directora General de Ganadería. "Piénsenlo", les ha dicho Luis Venta.