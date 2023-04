Marcos Dotes Blanco aborda la búsqueda del amor "desde una perspectiva práctica" en 'Mil maneras de amar'

El autor Marcos Dotes Blanco ha publicado 'Mil maneras de amar', un libro que "con una escritura sencilla y amena" trata de invitar a los lectores a "embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y retos sencillos que les ayudarán a entender mejor su propia forma de ver las relaciones".

Según ha indicado la editorial Círculo Rojo en una nota, para el autor "escribir ha sido una vía de escape para sus pensamientos y sentimientos desde siempre, pero fue hace un año que decidió plasmar sus ideas en 'Mil maneras de amar'". "El proceso de escritura tomó aproximadamente seis meses, y el resultado es un libro que se destaca por su simplicidad y claridad en la exposición de ideas", ha añadido.

El sello de autoedición apunta que la obra "se dirige a un público en general, ya que aborda un tema que interesa a todos en algún momento de la vida: la búsqueda del amor". Con un enfoque "diferente a la visión tradicional del amor y las relaciones", Marcos Dotes Blanco busca "contribuir a esa difícil tarea de encontrar a la persona adecuada con la que compartir el viaje de la vida".

En esta obra, los lectores encontrarán un "enfoque práctico y diferente para entender el amor, basado en la idea de que hay tantas formas de entender el amor como personas en el mundo". A través de un viaje de autodescubrimiento y retos sencillos, Marcos Dotes Blanco "invita a los lectores a reflexionar sobre su propia forma de ver las relaciones y a encontrar una perspectiva única y personal en la búsqueda del amor".

La firma editorial destaca de 'Mil maneras de amar' su "claridad, simplicidad y enfoque práctico". "Con una escritura amena y accesible, Marcos Dotes Blanco ofrece a los lectores una visión diferente del amor y las relaciones, invitándolos a encontrar su propia forma de entender y vivir el amor".

"Desde siempre ha habido algo dentro de mí que me ha motivado a escribir, ya que, escribiendo, encontraba las palabras adecuadas para transmitir mis emociones y pensamientos. Siempre he tenido especial atracción por la escritura enfocada a la motivación personal y la poesía libre, pero a medida que fueron pasando los años me fue interesando cada vez más el mundo de las relaciones de pareja y la búsqueda de una fórmula mágica que nos proporcionase el ansiado amor verdadero", ha dicho Dotes Blanco.