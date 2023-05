Marcel Camacho, hijo Marcelino Camacho: "La primera filosofía que aprendí me la dio en la cárcel un obrero de Albacete"

Marcel Camacho, hijo del histórico dirigente de Comisiones Obreras Marcelino Camacho, ha presentado en la sede del sindicato en Cuenca el libro 'Apuntes sobre el movimiento obrero", un cuaderno rescatado del vasto legado documental de su padre.

El libro, publicado por la editorial Atrapasueños con prólogo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y proemio del secretario de Comisiones Obreras, Unai Sordo, fue escrito en la cárcel para la formación de los jóvenes presos sindicales que entraban entre rejas en el inicio de la década de los 70. Marcel Camacho ha explicado que en aquellos años se convocaban asambleas prohibidas en las fábricas en las que se abordaban cuestiones como la necesidad de subir salarios en una situación de inflación en el país. Estos trabajadores eran detenidos a la salida y, "como no podían permitirse pagar la multa que les caía, lo que hacían era cumplir prisión".

Marcel fue uno de esos jóvenes que pasó por Carabanchel, donde estaba encerrado su padre, y se organizaban clandestinamente estos cursos sindicales. "Allí se daban clases de economía, filosofía, la productividad de la empresa...", ha comentado.

Esa información era después importante para dar conocer el funcionamiento del sistema económico para poder reivindicar adecuadamente con él desde el apartado sindical.

"La primera filosofía que aprendí fue en la cárcel y me la dio un obrero de la construcción de Albacete", ha comentado Camacho, que apunta que junto a esa formación se hablaba de la importancia de conquistar libertades restringidas en la época, como el derecho de reunión.

El libro recoge numerosas citas de autores conocidos y no tan famosos, recogidas de libros que se metían clandestinamente en la cárcel y se transcribían a mano "de tal forma que ya no había edición física y no te podían detener con un libro prohibido ". Su padre, que tenía buena caligrafía, hizo algunas de las transcripciones que aparecen reproducidas en estos apuntes.

"Estos jóvenes salían con una preparación útil para la vida diaria y nociones de la historia de la lucha trabajadora", ha subrayado Marcel Camacho.

La familia del histórico sindicalista ha digitalizado más de 20.000 documentos en su casa de Manuel Lamela. Su hijo conocía la existencia de estos apuntes, pero no los encontraba por ninguna parte, hasta que aparecieron en un cajón de facturas "y para mí fue recuperar algo que creía perdido".

Sobre lo que tiene de especial este libro, "es como si los esclavos escribieran la historia de la construcción de los trabajadores", ha comentado Marcel Camacho. El libro dedica un importante espacio al periodo de la II República, donde su padre observó bastantes avances en los derechos de los trabajadores; pero también una época en la que ya había diferencias entre las diferentes corrientes en la izquierda "y los trabajadores divididos siempre pierden las batallas", ha lamentado el hijo del líder sindical.

"La historia del movimiento obrero nos ayuda a conocer el presente y que no se practica el sindicalismo desde la nada", ha insistido un Camacho que señala la utilidad que tiene este libro para personas que trabajan en la luchas laborales.

En la presentación del libro ha participado Ana María Sánchez, de Izquierda Unida Cuenca, quien ha realizado una semblanza de la figura de Marcelino Camacho y que ha confesado a los asistentes que la primera lección de economía que oyó fue del propio sindicalista.