Marbella retirará la Cruz de la Policía Local al excomisario Villarejo

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado los trámites para retirar al excomisario José Villarejo la Cruz de la Policía Local al mérito profesional con distintivo rojo que le fue concedida en 2014.

El portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero (PP), ha informado hoy de esta iniciativa y ha recordado que este reconocimiento fue propuesto por el entonces jefe de la Policía Local, Rafael Mora, a principios de julio de 2014 "cuando no se conocían los hechos de los que ahora se acusa a Villarejo".

Asimismo, ha explicado que la distinción fue concedida por unanimidad de todos los grupos políticos que de la Corporación municipal en sesión plenaria.

De esta forma, ha querido responder a las criticas del portavoz municipal del PSOE, José Bernal, que había pedido la retirada del reconocimiento al excomisario.

Romero ha reprochado a Bernal que en 2014 no sólo no pusiera "ningún pero, sino que no dudó en respaldar la concesión de la medalla, probablemente porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había condecorado también a Villarejo pocos años antes".

Esta condecoración por parte del Gobierno del PSOE "sí conlleva una pensión vitalicia, no como en el caso de nuestra Policía Local, cuyas distinciones son meramente honoríficas y no otorgan ningún derecho económico", ha dicho Romero.