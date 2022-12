Marala, Clara Andrés y Xavi Sarrià hacen doblete en los V Premis Carles Santos a la música valenciana

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha organizado, a través del Institut Valencià de Cultura, los V Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que se han entregado en la noche de este viernes en el Teatre Principal de València en una ceremonia retransmitida por À Punt.

Entre los triunfadores de la noche han destacado el trío Marala, el artista Xavi Sarrià y la cantautora Clara Andrés, al ser reconocidos con dos galardones en las diferentes categorías de estos premios.

Al acto han asistido la consellera de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit; el secretario autonómico de Cultura y Deporte, Ximo López Camps, y representantes de varias instituciones valencianas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La entrega de galardones ha transcurrido en una ceremonia en la que la música ha sido la conductora principal, con un eje argumental muy relacionado con los galardonados con el premio de honor que otorga Cultura de la Generalitat: las salas de conciertos en directo.

De esta forma, tal como se anunció hace algunos días, el premio de honor que otorga Cultura de la Generalitat lo ha recibido la Asociación Valenciana de Salas de Música en Directo, En Viu, que ha entregado la consellera Raquel Tamarit a su presidente, Fran Bordonado.

Con este galardón se reconoce la tarea que llevan a cabo las salas de música en directo de la Comunitat Valenciana, que son espacios de confluencia de público y acogen conciertos de proyectos emergentes y también de consolidados.

Durante la gala, parejas artísticas como la soprano Èlia Casanova i Carles Dénia; Laura Esparza y el cantante de Smoking Souls, Carles Caselles; Mireia Vives i Toni de l'Hostal; y Monty Peiró y Vera Carrión del grupo Mafalda han interpretado versiones de otros artistas con el telón de fondo de la banda NIU, integrada por Tere Núñez, Eva Català y Lucía Zambudio, y con Marina Alcantud como directora musical.

GALARDONADAS Y GALARDONADOS 2022

Se han entregado los galardones para 18 categorías, que han tenido 60 nominaciones en total, cuatro por categoría. Además, todos los nominados en las categorías de álbum eran directamente finalistas en las categorías de mejor disco y mejor canción, y también eran candidatos a recibir los votos populares para el premio del público.

Los grandes protagonistas de la velada han sido el trío Marala, con la presencia de Sandra Monfort, que han obtenido los galardones al mejor disco de música tradicional y popular y al mejor disco con 'Jota de morir'.

Xavi Sarrià también ha conseguido dos galardones: al mejor disco de fusión y mestizaje por 'Causa' y a la mejor canción por 'No s'apaguen les estreles'.

La cantautora de Oliva Clara Andrés ha ganado, con el disco 'Capfico', el premio al mejor disco de canción de autor y al mejor diseño, por el trabajo del diseñador gráfico Jaume Marco y la fotógrafa Ana Roussel.

Jimena Amarillo ha ganado el galardón al artista o grupo revelación por 'Cómo decirte, mi amor', mientras que la alcoyana Neus Ferri ha sido premiada con el mejor disco de pop por su álbum 'Llar'.

El galardón al mejor disco de rock lo han conseguido los pegolinos Smoking Souls que partían con tres nominaciones por 'La cura'. El mejor disco de música urbana ha sido para Jazzwoman y su disco 'Atlantis'.

Screaming Pillows han ganado el premio al mejor disco de jazz por 'Screaming Pillows & The Liao Brass'. En la categoría de mejor disco de música clásica los ganadores han sido Identidade, por 'Identidade', y el premio al mejor disco de música antigua y barroca, para Amystis, por 'De Ribera & Navarro: Masters of the Spanish Renaissance'.

El ganador en la categoría de mejor disco de clásica contemporánea y experimental ha sido David Moliner por 'Physical sound'. En el apartado de música familiar, el mejor disco de música para familias ha recaído en Sedajazz por 'Los cuentos de Sedajazz'.

Zoo ha recogido el galardón a la mejor gira por 'Llepolies 2022', mientras que el premio al mejor vídeo ha sido para Javi Polo, por el video 'Violets', de Johnny B. Zero.

Por último, el premio del público, otorgado por el voto popular a la web www.premissantos.com, ha sido para Noelia Llorens, 'Titana', por el disco 'Titana', que estaba nominado al mejor disco de música tradicional y popular. Este galardón lo ha entregado Rosio Cano, ganadora del concurso hecho en redes sociales para elegir a la persona que entregaría el premio del público.

COMPOSICIÓN DEL JURADO

El jurado de los V Premios Carles Santos encargado de elegir a los ganadores de entre todos los finalistas surgidos de la primera fase ha estado compuesto por: Amparo Edo, compositora; Daniel Broncano, director del Festival de Música en Segura y gerente de la Orquesta de Córdoba; Robert Brufau, director del Auditori de Barcelona; Arkaitz Villar, coordinador de Basque Music; Armand Llàcer, director de la feria Trovam; Carlos Mata, director ejecutivo de Taste the Floor; Sonia Durán, gerente de UFI; Montserrat Esquius, directora técnica del Taller de Músics.

Además, han integrado el jurado Pachi Tapiz, crítico en Tomajazz; Patricia Vila, script de películas de Álex de la Iglesia; Montse Català, jefe de cultura de À Punt Notícies; Sonia Martínez, subdirectora del IVAM; Migue Martí, diseñador gráfico; Marisa Gallén, presidenta de la València Capital del Diseño; Ferran Martí, cantante de Ramonets; Dàmaris Gelabert, cantante de música familiar; Jordi Fosas, director artístico de la Fira Mediterrània de Manresa; Montse Portús, directora ejecutiva del Mercat de Música Viva de Vic, y Kin Martínez, presidente de ES MÚSICA.