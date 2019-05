Maragall reprocha a Colau solidarizarse con los presos pero "no hacer nada" para liberarlos

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha reprochado este miércoles a la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau, solidarizarse con los políticos soberanistas presos pero "no hacer nada" para liberarlos, y ha pedido que no use la ciudad para jugar a la equidistancia.

"¿Se piensa comprometer a actuar para lograr la libertad de los presos o seguirá instalada en la ambigüedad calculada?", se ha preguntado en un acto en el recinto de la antigua prisión La Model, en el que ha reclamado a Colau condicionar un hipotético pacto con el PSC en el Ayuntamiento al reconocimiento de los socialistas al derecho de la autodeterminación de Cataluña.

El republicano ha insistido en que Colau quiere convertir Barcelona en moneda de cambio en pactos entre Podemos y el PSOE para formar el Gobierno central: "Barcelona no jugará a la equidistancia, no aceptará ser una pieza de cambio en su ajedrez entre Podemos y socialistas. No juegue con Barcelona", ha advertido.

También ha asegurado que ERC tiene la victoria cerca: "He dicho que no vengo a pactar, pero tampoco a especular con los resultados. Vengo a ganar en nombre de ERC. Dejemos a un lado la aritmética, esto es o Colau o Maragall", y ha subrayado que los resultados en el distrito del Eixample serán determinantes para la victoria.

CARLES MUNDÓ

En un mensaje grabado, el exconseller de Justicia Carles Mundó también ha mostrado su apoyo a la candidatura de Maragall: "Hemos demostrado que nos comprometemos a hacer aquello que decimos. Debemos apoyar a Maragall porque tiene Barcelona en la cabeza y en el corazón", ha expresado.

La diputada en el Parlament Jenn Díaz ha pedido que ERC vuelva a ganar este domingo, como hizo el 28A: "Nadie desde Madrid nos dirá lo que queremos los catalanes, hemos demostrado que este país está a favor de la libertad", y la también diputada Marta Vilalta ha reclamado apoyar a Maragall para rechazar la suspensión de diputados independentistas en el Congreso.

"Nuestros votos este 26 de mayo les pueden hacer libres, no les podrán quitar el escaño en el Parlamento Europeo", y ha insistido en que los votos pueden ser la clave de la libertad de los políticos presos, mientras que el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha pedido persistir.

Homrani ha asegurado que ERC debe confiar en sus fortalezas: "¿Quién se pensaba hace 15 años que seríamos tantos, que llegaríamos tan lejos y que seguiríamos hacia adelante cómo lo hacemos?", y ha dicho que votar por Maragall es hacer un favor a Barcelona, a Cataluña y a la construcción de la república catalana.

La número 6 de la lista, Eva Baró, ha reprochado a Colau que apoye todas las causas "habidas y por haber menos la de los presos políticos", y ha pedido que Barcelona necesita un gobierno que se arremangue, que se deje de titulares y gesticulaciones, por lo que ha reivindicado que los barceloneses voten por el proyecto de Maragall.