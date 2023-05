Maragall (ERC) presenta sus proyectos estrella en ruta por Barcelona: "Es un sueño realista"

Propone alargar el Passeig Marítim hasta el Fòrum y cubrir la Ronda de Dalt entre Gràcia y Nou Barris

El candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha presentado este sábado en una ruta en bus sus proyectos estrella para la ciudad si es alcalde: "Estamos expresando un sueño, sí, pero es un sueño realista".

"No es un sueño hecho de ilusiones o dibujos de colores. Es un sueño hecho de proyectos abiertos, cuestiones pendientes, capacidades explícitas", ha explicado a los medios.

El bus, con periodistas y miembros de la lista de ERC Barcelona, ha empezado la ruta en la estación de França, desde donde ha bordeado el parque de la Ciutadella, que Maragall apuesta por hacer llegar hasta la Barceloneta.

Micro en mano desde el bus, ha defendido impulsar alrededor del parque un "nodo de conocimiento científico líder en Europa" con la nueva Ciutadella del Coneixement, y viviendas destinadas a científicos al lado de la futura Biblioteca Provincial.

En el frente marítimo, ERC propone alagar el Passeig Marítim hasta el Fòrum y recuperar las "oportunidades perdidas" con los locales de la Vila Olímpica subastados por el Estado y adquiridos por la propiedad del Hotel Arts, una operación pendiente de decisión judicial, ha detallado el número 4, Jordi Coronas.

SANT MARTÍ

Al llegar a la Rambla Prim de Sant Martí, la número 2, Elisenda Alamany, ha tomado la palabra para explicar los problemas que durante este mandato han detectado en el distrito, en especial en casas con problemas de aluminosis ante los que --ha dicho-- el Ayuntamiento no ha hecho nada.

Según ha explicado, los problemas de esas viviendas se añaden a los de sus vecinos --por ejemplo, de personas que se dedican al top manta y viven en rellanos realquilados--: "El gobierno ha abandonado la transformación urbanística que se tenía que dar aquí más que en el Eixample".

Delante de las obras de los alrededores de la Sagrera, Maragall ha advertido que esa parte de Barcelona, "que ahora no es ciudad", será uno de sus nuevos puntos neurálgicos en el futuro, ante lo que ha defendido reurbanizar su entorno e integrar sus polígonos en la actividad económica de la ciudad.

LA RONDA Y COLLSEROLA

De ahí, el bus ha tomado la Ronda Litoral hasta la Ronda de Dalt, que ERC reclama cubrir entre Gràcia y Nou Barris cambiando su trazado: "La Ronda de Dalt la podemos calificar como una cicatriz que supura. Divide barrios", ha lamentado Coronas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Según ha explicado, cubrir la Ronda de Dalt un proyecto complejo, que llevaría "entre 12 y 16 años" al afectar a la estación de Montbau y al entorno del Hospital de Vall d'Hebron, pero que hay que abordar como un proyecto de ciudad --igual que se hizo con el túnel de Glòries--.

"Barcelona está llena de barrios con decisiones urbanísticas sin ejecutar. Can Peguera, La Teixonera... Se van creando agujeros negros. Los vecinos --yo me he encontrado con ellos-- ya no se creen nada", ha lamentado Maragall.

COLLSEROLA Y SANTS-MONTJUÏC

Otra de las propuestas de ERC es conectar Barcelona con Collserola a través de ejes verdes, y "recuperar" para la ciudad la Caserna del Bruc para construir vivienda en el espacio del recinto y convertirlo en un centro de actividad internacional.

Además, Maragall ha planteado conectar el paseo de la Zona Franca con el mar para que la zona deje de ser una "desconocida" y construir un tercer túnel entre la zona del Morrot, en Sants-Montjuïc, y la estación de França para potenciar la red de Rodalies.

ERC también propone convertir Sants-Montjuïc en un gran distrito creativo, con espacios gastronómicos, de diseño y moda y artesanía en Maria Cristina y el apoyo de Fira de Barcelona, y hacer del Paral·lel el "Broadway catalán".

"ASÍ SEREMOS"

La ruta ha terminado en el mirador de la novena planta del edificio nuevo del Ayuntamiento de Barcelona: "Aquí está Barcelona. Así es Barcelona, y así seremos", ha concluido el alcaldable.

Entre las 18 propuestas de transformación que propone --y que ha bautizado como 'El Somni Maragall'-- figuran también la reconversión de la Model en un espacio verde, con un memorial al anarquista asesinado Salvador Puig Antich, y hacer de Aragó y Gran Via "corredores verdes".