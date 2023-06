Maragall (ERC) niega que Colau le haya hecho un propuesta formal de compartir la alcaldía

Ernest Maragall (ERC) no ha recibido "ningún papel o propuesta formal" de compartir la alcaldía con Jaume Collboni (PSC) y Ada Colau (BComú) en el próximo mandato, según han asegurado fuentes de su equipo.

En su primera entrevista tras las eleciones del 28M, en RTVE, la alcaldesa de Barcelona en funciones ha revelado su propuesta "imaginativa" para que gobiernen la ciudad los tres partidos de izquierdas, que suman 24 concejales y no Xavier Trias (Junts), que ganó las elecciones con 11.

A cuatro días de la investidura, la alcaldable de los comunes ha asegurado que Collboni y Maragall están "dispuestos" a hablar de ello a pesar de las "desconfianzas mutuas" y que mantienen "conversaciones serias".

Colau plantea que Ernest Maragall, que consiguió 5 concejales, sea alcalde el primer año; ella, que obtuvo 9, el año y medio siguiente, y Jaume Collboni, que tiene 10 ediles, los últimos 18 meses del mandato.

Fuentes de ERC consultadas por EFE han sostenido que esto "no es ninguna propuesta" porque "no está consensuada con el PSC, por tanto no es real y no la han hecho llegar ni formal ni conjuntamente a Ernest" Maragall, el alcaldable republicano.

También han subrayado que "de forma unilateral" los comunes tampoco han hecho llegar "ningún papel o propuesta formal" de este pacto para gobernar la ciudad al líder de ERC.