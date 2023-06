Maragall (ERC) ve un "espectáculo indigno" en la investidura de Collboni con apoyo de BComú y PP

"Lamento la oportunidad perdida para reconstruir la confianza que estaba en juego"

El líder del grupo municipal de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, ha tachado de "espectáculo indigno" la investidura de Jaume Collboni (PSC) como alcalde este sábado con los votos de BComú y PP: cree que se ha producido en contra de la decisión que tomó la ciudad en las urnas.

Lo ha dicho en su intervención en el pleno de investidura después de que Collboni se haya alzado con la vara de alcalde en un último giro de guión, ya que este mismo sábado por la mañana las bases de Junts y ERC habían llegado a un acuerdo para investir al líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias.

Para Maragall, este escenario tiene que ver con "el poder, frío, descarnado, explícito", y ha agradecido a Trias las negociaciones las últimas semanas, en las que ha dicho que el líder de Trias per Barcelona ha tomado la iniciativa, ha asumido el riesgo y la disposición.

Ha reprochado a PSC, BComú y PP no tener un acuerdo, como sí tenían Junts y ERC, y ha añadido: "Soy consciente y lamento la oportunidad perdida para reconstruir la confianza que estaba en juego y que estábamos a punto de recuperar".

Ha avisado a Collboni de que "no lo tendrá fácil, no sólo por la oposición, sino por la ciudadanía que le hará de oposición. La ciudadanía no perdonará este espectáculo", ya que ha recordado que los ciudadanos pidieron un cambio en las elecciones.

"El grupo de ERC a quien represento seguirá sirviendo a esta ciudad, a este país, y seguirá sirviendo a su libertad, a su derecho, a sus ambiciones y esperanzas, que no morirán", ha concluido.