Maragall (ERC) cree que Barcelona parece "'low cost' en un sentido y de baja velocidad en otro"

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha criticado la gestión del actual Gobierno municipal y ha abogado por que Barcelona se exija un rol de liderazgo: "Parecemos una ciudad 'low cost' en un sentido y de baja velocidad en otro y con un evidente disgusto de la ciudadanía".

En una entrevista en 'La Vanguardia' de este viernes recogida por Europa Press, ha considerado que "no tiene sentido que el debate sobre el aeropuerto no esté liderado por la ciudad, no tiene sentido que el puerto decida cuántos turistas envía sin que la ciudad pueda participar".

Así, ha defendido reconducir el debate sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona - El Prat y ha destacado las implicaciones que ello puede conllevar para la ciudad en un sentido amplio: "Barcelona es una gran capital que necesita vuelos intercontinentales y puede asumirlos con una estructura similar a la actual".

También ha apostado por "regular el turismo en su conjunto" y conocer y respetar los límites de la ciudad, así como potenciar el transporte público.

Ha planteado si "técnicamente o simbólicamente tiene más sentido escoger un enclave de los Pirineos" antes que Barcelona para acoger la ceremonia de apertura o de clausura de unos Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, a pesar de convenir en que la ciudad está dispuesta y preparada para ello.

ACTITUD DE CORRESPONSABILIDAD

Ha sostenido que la actitud de ERC durante la legislatura "ha sido de corresponsabilidad y de añadir" y ha considerado precipitado identificar con qué fuerzas políticas preferiría pactar para ser alcalde.

Ha abogado por establecer alianzas institucionales explícitas entre el Ayuntamiento y la Generalitat y ha achacado el apoyo de los republicanos al último presupuesto municipal a las "circunstancias de país, que también eran de mucha relevancia para Barcelona".