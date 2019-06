Maragall (ERC) avisa a los electores de BComú de que se está "tergiversando su voto"

Critica que Colau elija al PSC para ser alcaldesa: "Todo se basa en la cuestión de la silla"

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha avisado este jueves a los electores de BComú de que se está "traicionando su voluntad más profunda, tergiversando el sentido de su voto y el resultado de las elecciones", y les ha pedido que actúen en consecuencia en la consulta que ha impulsado la formación.

Lo ha dicho en rueda de prensa sobre la consulta pregunta a los inscritos de BComú sobre si se decantan por un acuerdo de gobierno con el PSC liderado por su candidata, Ada Colau, o por uno de ERC con Maragall como alcalde, que se ha abierto este mismo jueves a los cerca de 10.000 inscritos de BComú y que se cerrará a las 17.00 horas de este viernes.

Maragall, junto a miembros de su equipo, ha garantizado que mantendrá su candidatura en la sesión de investidura del sábado pese a que previsiblemente Colau sea investida, con votos del PSC y del grupo de Manuel Valls: "Mantendremos hasta el sábado a las 17.00 nuestra candidatura, nuestra disponibilidad y nuestra exigencia democrática".

Ha resaltado que Colau ha aclarado su postura: "Ha desaparecido todo disimulo, todo artificio, han caído todas las caretas", ha aseverado, y ha lamentado que Colau priorice una opción sobre la otra sólo para seguir siendo la alcaldesa, sobre lo que ha dicho que le ha sorprendido la claridad e incluso descaro con lo que lo ha admitido, según él.

"Todo se basa en la cuestión de la silla, del trono", ha afeado a Colau, y ha lamentado que BComú haya esperado tanto a mostrar su apuesta, tras lo que ha resaltado que sus críticas van dirigidas en todo caso a la dirección de la formación, y no en lo que los comuns representan como espacio social.

Así, Colau ha dejado de intentar "engañar a toda la ciudadanía" defendiendo que era posible un tripartito, algo que cree que sólo era un falso argumento y un instrumento táctico para ganar tiempo para llegar a la propuesta que ha lanzado este jueves: gobernar con el PSC para mantener la Alcaldía.

Ha lamentado que BComú haya elegido al PSC y no a ERC al constatar que el tripartito no era posible, y que lo ha hecho "porque lo que le interesa no es el gobierno o la institución, ni el programa ni la ciudad, sino la Alcaldía, y punto".

Maragall ha admitido sentirse decepcionado con la actitud de BComú, cuya dirección no ha hablado claro, según él, que ha asegurado que todavía confía en que será alcalde, porque los inscritos de BComú tienen algo que decir, ha dicho.

Ha avisado de que ERC no tiene en venta su dignidad y que no necesita reducirse por el poder, por lo que no entrará en un juego de negociación de sillas, mientras que BComú lo ha condicionado todo al cargo, según él: "BComú prácticamente ha hecho desaparecer la 'B' de sus siglas", en referencia al concepto de Barcelona.

IMPOSIBLE SIN VALLS

Ha recordado que la opción de gobernar con el PSC "no sería posible ni se hubiera empezado a plantear sin la tentación que representa el señor Valls, porque sin esta garantía aritmética nada tendría sentido", por lo que cree que todo se reducir a una dependencia de Valls que se intenta esconder en la consulta.

Maragall considera que es "falso" que el apoyo de Valls vaya a ser gratuito, y ha avisado de que este escenario es incompatible con el que se dio este miércoles al terminar el juicio del 1-O y al apoyo de dirigentes de los comuns a los independentistas presos.

Preguntado por qué ocurriría si los inscritos a BComú se decantaran finalmente por pactar con ERC, ha dicho que sería una lección de responsabilidad y compromiso con la ciudad, e implicaría sentarse con la formación de Colau y empezar "un auténtico diálogo que no se ha podido desarrollar hasta ahora".

Maragall, que ha descartado vincular la situación de Barcelona a las conversaciones sobre investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ha afirmado que la pregunta de la consulta se ha pensado para orientar la respuesta y no cita a Valls, y cree que es como preguntar a un culé si quiere que gane el FC Barcelona o el Real Madrid.

Preguntado por si ahora propondría a Colau repartirse la Alcaldía dos años cada uno, ha resaltado que esta opción no la ha planteado tampoco BComú: "Si fuese su criterio, espero que ya hubiera salido. Nadie nos ha formulado esta cuestión" y no aparece entre las opciones que están votando los inscritos en BComú, ha recordado.