Mar Espinar no tiene intención de presentarse como candidata al PSOE-M pero sí adelanta su apoyo a Juan Lobato

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha asegurado este viernes que no tiene intención de presentarse como candidata en el congreso del PSOE-M pero sí ha adelantado su apoyo a Juan Lobato, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Soto del Real.

"No tengo ninguna vista en presentarme y tengo un candidato en la cabeza, por supuesto. Todas las candidaturas que se han presentado mejoran y tiene el ánimo de mejorar la situación del PSOE-M pero, por ahora, desde luego el que más me gusta y con el que más identificada me siento con su proyecto es con Juan Lobato", ha reconocido a la prensa tras reunirse con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El PSOE-M elegirá al nuevo candidato a secretario general del partido en la Comunidad de Madrid el próximo 23 de octubre a través de un proceso de primarias, según el calendario fijado para el 14º Congreso Regional del PSOE-M.

Según los plazos aprobados en el documento, la presentación de precandidaturas a las primarias se podrá realizar del 17 al 20 de septiembre y la jornada de votación en primera vuelta se realizará el 23 de octubre. El candidato aprobado será ratificado por el Congreso Regional el 13 y 14 de noviembre.