Mar Espinar apunta a un "ataque de dignidad" ante la incoherencia y acusa a Villacís de ser "la RR.PP. del Mixto"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha apuntado a un "ataque de dignidad" para explicar la renuncia del concejal de Recupera Madrid Felipe Llamas ante la "incoherencia ideológica" de sus tres compañeros, para pasar a acusar a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de ser "la relaciones públicas del Grupo Mixto".

"Parece que ayer un miembro de Recupera Madrid sufre un ataque de dignidad y se marcha porque no puede más con la incoherencia ideológica de los suyos", ha lanzado Espinar en un comunicado.

"El hecho de no haber sido capaz de convencer a mis compañeros para llevar a cabo el diálogo y negociación en unas condiciones de búsqueda de consensos amplios me lleva a tomar la decisión de presentar mi renuncia, dejando claro que no estoy de acuerdo con los presupuestos de Almeida para 2022. En cualquier caso, por el bien de la ciudad de Madrid, espero que acierten con sus decisiones y tomen las medidas adecuadas", adelantaba Felipe Llamas a Europa Press.

Espinar también ha puesto el foco en la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que "ha decidido convertirse en la relaciones públicas del Grupo Mixto". "Esto en 24 horas, se han sembrado de oro", ha cuestionado.

Lo que tiene claro es que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sacará adelante el presupuesto. "Almeida lo tiene controlado y no va a permitir que nadie ponga en juego los presupuestos", ha diagnosticado.

El Gobierno municipal podría contar con los 15 votos del PP, los 11 de Cs y los 3 del Grupo Mixto, esto es, 29 apoyos, exactamente los necesarios para sacar adelante las cuentas. El 'no' al presupuesto vendrá de los 15 votos de Más Madrid (aún no podrán contar en sus filas con el edil que sustituirá a Felipe Llamas), los 8 del PSOE y los 4 de Vox, es decir, 26 apoyos.

También se ha pronunciado la socialista sobre la reclamación de Más Madrid. El concejal de Más Madrid Jorge García Castaño reclamaba anoche que se pare el Pleno de presupuestos, que se convocará este miércoles, tras la renuncia del concejal de Recupera Madrid Felipe Llamas y ante la "alteración de la voluntad ciudadana".

"Lo que pide Más Madrid, si se analiza con calma, no tiene ningún sentido porque no cambiará nada: Almeida, ahora sí, ejercerá de alcalde y no va a desviarse ni un milímetro de sus objetivos, que es aprobar estos presupuestos lo antes posible para volver a sus tareas domésticas con Pablo Casado", ha manifestado.