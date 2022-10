El maquinista del Alvia vuelve a pedir perdón a las víctimas: "Fue un accidente, no pude evitarlo"

"Me reitero en que las víctimas me perdonen. Pero fue un accidente, no pude evitarlo". Estas han sido las últimas palabras de la declaración del maquinista del tren Alvia, Francisco Garzón, en la segunda jornada del juicio por el accidente ocurrido en el barrio compostelano de Angrois el 24 de julio de 2013, que dejó 80 muertos y 145 heridos.

Tras una hora aproximada de comparecencia, en la que solo ha respondido a preguntas de su abogado defensor, Manuel Prieto, y en ocasiones a las aclaraciones solicitadas por la jueza, Garzón ha concluido con la voz rota y con esas disculpas.

El letrado ha destacado que fue "público y notorio" que el maquinista pidió perdón en varias ocasiones, incluso a través de una carta que recogió la prensa. Tras esto, Garzón ha reiterado en su petición a las víctimas de que le perdonen, tras lo que ha añadido que "fue un accidente" y que "no" pudo "evitarlo".

Las víctimas responsabilizan a Adif

En Herrera en COPE, el presidente de la asociación de víctimas del accidente de Angrois, Jesús Domínguez, ha quitado responsabilidad al maquinista y ha puesto el foco sobre ADIF:

“El maquinista va a 200 km/h porque se lo indica el libro horario. No había ninguna señal ni lateral ni en cabina y lo que hace es frenar tarde. Un tren tarda en frenar 2 km. Hubo un engaño, se vendió la alta velocidad de esos trenes con los sistemas de conducción automática, lo vendió el señor Pepiño Blanco, lo cual se demostró que era absolutamente falso, porque si no, no habría ocurrido el accidente y se modifica el proyecto. La normativa obliga a hacer un análisis de riesgo si se modifica la seguridad.

Y luego lo que ocurre, más adelante, es que la UTE dice 'aquí hay un riesgo de que el maquinista no frene a tiempo' y el señor Cortabitarte, el director de seguridad de ADIF no hace ese análisis de riesgos. Luego más adelante, cuando ponen el tren en funcionamiento, el sistema de seguridad generaba unos retrasos y lo que hacen es desconectarlo. Entonces, evidentemente, tiene mucha más responsabilidad ADIF que un señor que comete un despiste. Un equipo que se salta una normativa reiteradamente, entendemos que no es lo mismo que un error humano, cuando al maquinista solo le das un teléfono móvil. El maquinista solo tenía un papel que decía que tenía que entrar en Angrois a 80 km/h. Y uno tenía como referencia un chalet con piscina para empezar a frenar y otro un túnel. Era un accidente que estaba cantado”.