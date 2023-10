Manzanos defiende la exclusión del lobo del LESPRE mientras el PSOE le acusa de no basarse en informes técnicos

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha defendido en el Parlamento de La Rioja la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), debido a que desde que se incluyó en dicha orden se ha expandido por toda la Ibérica riojana. Por su parte, el PSOE, a través de su diputado Jesús María García, le ha acusado de no basarse en informe técnicos para realizar dicha petición.

Ha sido en el pleno del Parlamento de La Rioja, a una pregunta planteada precisamente por García sobre este asunto. Le ha exigido a la consejera que "deje de usar la mentira y la demagogia sobre la gestión del lobo en La Rioja", porque ha insistido en que en la petición de exclusión "no ha habido respaldo técnico", y "lo firma la consejera y las OPAS a las que usted ha engañado".

El parlamentario socialista ha acusado al nuevo Gobierno riojano de "no querer poner en marcha ninguna medida para compatibilizar la existencia del lobo con la ganadería extensiva, y han ido a las bravas para acabar con un problema que en otras partes es una oportunidad".Por ello, le ha exigido que "no mienta a los ganaderos, no mienta a la sociedad".

Por su parte, Manzanos ha negado las acusaciones de García, para recordarle que, entre otras cuestiones, "ustedes perdieron las elecciones por sus políticas en torno a la sobreprotección del lobo". Además, le ha manifestado que "desde 2020 a hoy existe un incremento brutal exponencial en cuanto al incremento de manadas y de ataques" al ganado.

De hecho, ha asegurado que el año pasado el lobo ya se evidenció en 46 municipios riojanos, al tiempo que ha destacado que hay cuatro manadas reproductoras asentadas en la región. Ante ello, ha negado que "este Gobierno mienta y engañe" porque los datos de esta Consejería "no los ha escrito un político, sino que han sido los técnicos".

BASES REGULADORAS BICICLETAS

Por otra parte, el consejero de Política Local, Daniel Osés, ha respondido que "a lo largo de este mes" estarán publicadas las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la adquisición de bicicletas y ciclos de pedales como medio de transporte de personasy mercancías por carretera. Ha sido una pregunta planteada por el mismo diputado socialista, Jesús María García, que ha agradecido la respuesta, ya que "teníamos cierta preocupación".