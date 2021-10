Manuel Monteagudo, Premio Factoría Creativa de Artes Escénicas 2021 de La Rinconada

El Premio Factoría Creativa de Artes Escénicas 2021 de La Rinconada (Sevilla) ha recaído en la figura del actor granadino Manuel Monteagudo, que ha regresado al Centro Cultural Antonio Gala, 25 años después, con su espectáculo 'Taí Viginia', con aforo completo y un público conocedor de su obra y trayectoria.

Este galardón lo concede el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada con el consenso del Centro de Artes Escénicas y Visuales (Craes) de la localidad, explica el Consistorio en un comunicado.

Tras la función, la delegada de Cultura, Raquel Vega, acompañada de Fran Navarro, vocal del Craes hizo entrega del reconocimiento a Monteagudo. Un premio, que como indicó Vega, "se le da a un actor de raza, de los que aman el teatro, que además ha desarrollado la difícil y arriesgada tarea de ser productor. De tener su propia compañía, de poner en escena a Lorca, a Sinisterra, a clásicos como 'El Buscón', 'Hamlet' o 'Luces deBohemia' y, por supuesto, destacamos su 'Taí Viginia', considerada un referente del teatro andaluz y con la que ha recorrido el mapa de España de arriba abajo, con aplauso unánime de público y crítica".

"Son muchos los personajes que han vivido dentro de Manuel o, por decirlo de otro modo, a los que él ha dado vida", ha añadido la delegada, al tiempo que ha recordado que el actor "ha conseguido en honor a su trabajada carrera, premios como el Mejor Actor en la Feria del Sur, El Imperdible de Oro a La Trayectoria, Mejor Actor en los Premios Escenarios de Sevilla, en tres ocasiones, y además de Candidato a mejor actor de reparto en los MAX, ha sidogalardonado dos veces con los Lorca del Teatro Andaluz".

Por su parte, el actor ha señalado que este reconocimiento le hace especial ilusión porque tiene "un vínculo especial con La Rinconada. Estudié bachillerato aquí y mi profesora, Adela Tovani, fue motor para que yo me dedicara a esto. Mi hermano está casado con una rinconera y mis sobrinas han nacido aquí. Después yo estrené, en estas mismas tablas, 'Taí Viginia' y he venido con muchas obras".

En otras ediciones este galardón ha sido entregado a Ricardo Iniesta, Mari Paz Sayago, Alfonso Zurro o Lola Marmolejo. "Es una profesión dura en la que tienes que tener la mente abierta", ha destacado el actor, que se adentró en la profesión teatral cuando estaba haciendo el Bachillerato en el IESMiguel de Mañara de La Rinconada.

"En COU hicimos 'Un marido de ida y vuelta' de Javier Poncela. Ahí me picó el veneno del teatro". Estudió en el Instituto de Teatro de Sevilla, una escuela multidisciplinar porque tomó como ejemplo al Instituto de Teatro de Barcelona. "No era la escuela oficial, pero era muy rica con profesorado de buen nivel y donde aprendía de todo". También estuvo medio año en París haciendo teatro gestual en la escuela de Jacques Lecop que trabaja gestualmente el cuerpo, hace comedia del arte, y eso "me dio un sello que de alguna forma se refleja en el trabajo de 'Tai Viginia'".

Tras su formación comienza su andadura con la Compañía Esperpento y, desdeentonces, ha intervenido en más de 30 producciones teatrales donde ha habido de todo --clásicos y contemporáneos, drama y comedia, farsa o cabaret-. Miembro fundador del Variades Manhattan, ha trabajado, además, para La Jácara, Imperdible, Los Ulen, Kiti Manver, La Fundición y hasta en un total de siete producciones del Centro Andaluz de Teatro.

"Si te dedicas al teatro en exclusiva es una suerte vivir de ello", ha añadido Monteagudo. "Me gusta porque disfruto, obtengo placer, es la forma de ganarme la vida. Es una profesión dura, en la que tienes que tener una mente abierta, porque en tres meses no sabes lo que vas a tener y cómo vas a pagar. Pero también tenemos privilegios que te permiten una libertad de movimiento, cada obra nueva es un reto nuevo, son compañeros nuevos, cada vez que sales al escenario es un examen, son unas pequeñas oposiciones que haces, no sabríagestionar un horario fijo".

'TAI VIRGINIA'

La obra "ha rodado" 25 años. "Cuando me he cansado de hacerla la he parado, no la he tenido que exprimir hasta los huesos. Tiene muchas cosas de mi madre y cuando murió estuve 4 o 5 años sin hacerla, necesitaba tomar un tiempo", ha señalado el actor.

Actualmente está haciendo 'El perro del hortelano', dirigido por Paco Mir,de Tricicle, que "ha hecho una simbiosis muy interesante de una obra de teatro clásico en verso, muy dinámica y divertida, para cuatro actores, donde nos transformamos en diferentes personajes y tiene un sello muy humorístico".

Y es que para este actor "este trabajo tiene de bueno que te hace crecer como humano, en el sentido de que tú te tienes que enfrentar a personajes que no son tú, que tienen otra forma de ver la vida, de encarar las cosas y eso es un enriquecimiento muy bueno para el actor, porque tu mente tiene que estar abierta y entregada a lo que vas a hacer".