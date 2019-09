Manuel Cruz pide un acuerdo para una legislatura y no solo salvar el primer "escollo" de la investidura

El presidente del Senado, Manuel Cruz, ha instado este lunes a los partidos políticos a alcanzar un acuerdo para una legislatura "en condiciones" y no solo salvar el primer "escollo" de la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Entrar y sortear este primer obstáculo para entrar en un periodo de una absoluta incertidumbre no es lo más deseable. Si ahora estamos en condiciones de hacer las cosas bien, hay que intentar hacerlas", ha declarado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Cruz ha afirmado que la responsabilidad de la inestable situación actual es de las fuerzas políticas que "tienen en su mano la posibilidad de llegar a acuerdos o, en caso de empecinarse, de bloquear la legislatura. En todo caso, esta es la hora de los partidos políticos", ha añadido.

ATRACTIVO DE OBTENER MÁS ESCAÑOS EN OTRAS ELECCIONES

Sobre la cuestión de que el PSOE pueda obtener más escaños en unos nuevos comicios, el presidente del Senado ha reconocido que es un "caramelo muy atractivo" que, sin embargo, puede tener contraindicaciones. "No es menos cierto que si uno lee la letra pequeña y resulta que ese ascenso electoral en la práctica tiene una serie de limitaciones, tampoco es una cosa que deba llevar a tomar decisiones equivocadas", ha señalado.

Por último, se ha mostrado optimista al asegurar que los partidos involucrados "harán lo que haga falta" para poder llegar a un acuerdo que desbloquee la situación actual y evite una segunda vuelta de elecciones generales.

"Creo que en razón de sus propios intereses van a poner los medios para que eso no ocurra. No se me alcanza el beneficio que puede obtener ninguna fuerza política ni de que haya bloqueo, ni de que una próxima legislatura fuera corta y convulsa. Por tanto, quiero pensar que ninguno obrará así", ha sentenciado.