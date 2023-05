Mañueco sostiene que CyL tiene la fiscalidad "más baja de la historia" y presume de cifras de contratación

"Si España tuviese nuestra tasa de paro, tendría 700.000 parados menos", asegura Mañueco

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y dela Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado este lunes que él "cumple con sus compromisos" y ha recordado que la Comunidad "tiene la fiscalidad más baja de la historia", a la par que ha presumido de las cifras de contrataciones y de la bajada del número de parados durante dos años seguidos.

"Yo cumplo mis compromisos. Si hablamos de empleo, llevamos dos años seguidos bajando el paro y subiendo las contrataciones laborales en Castilla y León", ha sostenido el líder del Ejecutivo en un acto de partido en Molino de la Venta para respaldar la candidatura de José Mazarías a la Alcaldía segoviana.

En este sentido, Mañueco ha destacado que "hace trece años que no trabajaba tanta gente en esta tierra como ahora". "Y nunca en nuestra historia han trabajado tantas mujeres como ahora", ha añadido a renglón seguido.

Así, ha apuntado, además, que Castilla y León tiene una de las tasa de paro más bajas de España, tres puntos por debajo de la media nacional. "Si España tuviese nuestra tasa de paro, tendría 700.000 parados menos", ha asegurado.

"Empleo es lo que quiere la gente y empleo de calidad. Y eso es lo que ofrecemos en el Partido Popular, empleo de calidad. Somos el partido de la economía. Hechos y no palabras. Realidades y no eslóganes. En el PP siempre cumplimos", ha recalcado el líder popular.

En esta clave, Fernández Mañueco también ha afirmado que prometió "mejores servicios públicos" y la Comunidad está "entre los mejores de España".

"Prometí bajar impuestos y tenemos la fiscalidad más baja de la historia; prometí más apoyo a las familias: el nuevo cheque bebé, más ayudas a la conciliación y el transporte gratuito a la demanda; prometí más apoyo a las empresas que crean empleo y ahora tenemos ayudas directas, financiación, suelo a bajo precio y apoyo para la internacionalización", ha concluido el presidente.

MAZARÍAS CARGA CONTRA LA CAMPAÑA "AGRESIVA" DEL PSOE

El candidato popular a la Alcaldía de Segovia ha recordado que a lo largo de las últimas semanas se ha visto sometido a una campaña "agresiva" por parte de sus adversarios en otros partidos políticos, de manera especial por parte de la candidata del PSOE, Clara Martín. Ha explicado que si se han comportado de esta manera se debe a que "saben que no van a ganar porque saben que no tienen proyecto, saben que no tienen equipo".

Mazarías ha señalado que desde el equipo del Partido Popular se está "haciendo una campaña limpia, de propuestas y así va a seguir hasta el próximo viernes".

"Queremos ganar la confianza de los segovianos con soluciones, con cercanía y, sobre todo, con trabajo", ha manifestado Mazarías, quien, con el ánimo de "buscar lo mejor para los segovianos" y dirigiéndose a Alfonso Fernández Mañueco ha aseguradoque quieren, deben y van "a trabajar juntos".

"Ya no habrá excusas y la Junta no será el enemigo inventado para justificar la incapacidad, porque habrá gestión y será de la buena", ha matizado.

Mañueco, por su parte, ha respaldado esta futura colaboración y ha recordado que, como delegado territorial, Mazarías ha estado siempre "al pie del cañón para defender los intereses de Segovia, con los proyectos de ampliación del Hospital y la Escuela de Enfermería, con la implantación de la radioterapia o la construccióndel centro de salud de Nueva Segovia".

Así las cosas, el líder del Ejecutivo ha avanzado que trabajarán "codo con codo para impulsar la implantación de suelo industrial y la creación de empresas que traigan empleo, que traigan más gente a vivir a Segovia".