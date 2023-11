Mañueco reprocha a Ceña que se interese por un "tema menor" sobre INFOCAL mientras "frivoliza" sobre la amnistía

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado este martes al portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que se haya interesado en la sesión de control al Gobierno por un "tema menor" sobre INFOCAL que no es una "prioridad política" mientras "frivoliza" sobre un tema "tan grave" para España como la amnistía y la condonación de los 15.000 millones de euros a Cataluña.

"Sobre este asunto no se entera, enreda y desde el punto de vista político aporta muy poco", ha afeado Fernández Mañueco a Ceña que había ironizado sobre las "grandilocuentes intervenciones" de sus predecesores en esta sesión de control --el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco y el socialista Luis Tudanca--, que se han enzarzado en su 'cara a cara' sobre la amnistía.

"Creo que el que no se entera es usted. Perdóneme por venir aquí a plantear un tema que nos preocupa a los sorianos en lugar de plantear un tema que le preocupa a usted", ha respondido el político soriano.

Fernández Mañueco ha retado a Ángel Ceña a pasear por alguna de las calles de Soria para preguntar a los ciudadanos sorianos si les preocupa la amnistía y el perdón de los 15.000 millones de euros "a los socios separatistas". "Le voy a decir claramente que eso es un tema que preocupa muchísimo a los sorianos, menos a Soria ¡Ya!, por lo que veo, lo lamento profundamente!, ha reiterado el presidente de la Junta.

El presidente de la Junta ha calificado la pregunta de Ángel Ceña de "eminentemente técnica" y ha asegurado que la Junta de Castilla y León hace "políticas útiles" tanto para la provincia soriana como para el resto de la Comunidad y ha dejado para Soria ¡Ya! "toda la irrelevancia política".

"¿Le parece razonable que municipios eminentemente forestales, como Navaleno o Duruelo, no sean considerados como de atención preferente en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León, más conocido como INFOCAL?", ha preguntado en concreto Ceña a Fernández Mañueco que ha recordado que él no es un ingeniero forestal.

"Si quiere le digo a los ingenieros forestales de la provincia de Soria que hablen con usted, y si son capaces de entenderse, pues bienvenido sea", ha bromeado para añadir en otra parte de su respuesta sobre autovías: "Yo no prometí porque no puedo prometer porque no soy ni miembro del Gobierno ni lo quiero ser, del Gobierno de España".