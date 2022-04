Mañueco, presidente tras su pacto con Vox, sobre el que no admite "lecciones"

El presidente electo de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha defendido este lunes la bondad del acuerdo de coalición con Vox, que le ha servido para ser investido en la primera votación y en el que se ha apoyado para rechazar las críticas y "lecciones" de la oposición en materia de pactos.

Unas siete horas ha durado el debate de investidura en las Cortes de Castilla y León, donde Mañueco ha recibido el apoyo de los 31 procuradores del PP y los 13 de Vox, que le han otorgado 44 votos, tres por encima de los 41 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en este parlamento, donde la oposición ha votado en bloque en contra de hacerle presidente -PSOE (28), UPL (3), Soria Ya (3), Unidas Podemos (1), Ciudadanos (1) y Por Ávila (1)-.

La sesión ha arrancado con un discurso de Mañueco, quien en poco más de una hora se ha ceñido al acuerdo de legislatura suscrito con Vox el pasado 10 de marzo y concretado la pasada semana, aunque con matices ante la violencia de género, la visión sobre Europa y el papel del diálogo social.

El dirigente popular ha pedido que se juzgue al futuro gobierno de coalición "sin prejuicios" y "sin ataques preconcebidos", convencido de que es "beneficioso" para la calidad democrática y que se mantendrá dentro de los principios expresados en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Mañueco ha resumido que confía en disponer de un "gobierno fuerte, sólido y eficaz para los próximos cuatro años", en cuya gestación ha agradecido la "voluntad" de llegar a un acuerdo por parte de Vox, personalizado en su dirigente autonómico, Juan García-Gallardo, quien se convertirá la próxima semana en vicepresidente del Ejecutivo, mientras que no ha mencionado a su principal interlocutor en las negociaciones y presidente nacional del Vox, Santiago Abascal, presente en el hemiciclo.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Con un "y lo digo alto y claro para que todo el mundo lo entienda: vamos a mantener la ley de la lucha contra la violencia de género", ha defendido Mañueco la lucha de su Gobierno contra el maltrato machista, a la vez que ha detallado que la Comunidad contará con una nueva ley contra la violencia intrafamiliar, que junto a la anterior ve "necesarias, compatibles y complementarias".

"Reitero mi compromiso irrenunciable con la lucha contra la violencia de género, la violencia ejercida contra las mujeres, ya que ésta no se produce solamente en el ámbito familiar", ha referido Mañueco en su intervención sobre un asunto que ha centrado buena parte de la negociación del acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox en la Comunidad.

"No vamos a dar un paso atrás en los derechos reconocidos. Ni mucho menos", ha asegurado Mañueco, que ha recibido el aplauso de la bancada del PP cuando ha garantizado que se mantendrá la ley contra la violencia de género, mientras que los trece procuradores de Vox no han aplaudido ante estas palabras.

De hecho, García-Gallardo ha reconocido en su posterior intervención ante el Pleno que si tuvieran la mayoría suficiente derogarían la ley contra la violencia de género para sustituirla por una contra la violencia intrafamiliar, al entender que la normativa vigente, al igual que promoverían la devolución de competencias de las autonomías al Estado por los cauces legales establecidos.

En el ámbito de la violencia de género han llegado buena parte de las críticas de la oposición, que ha acusado a Mañueco de ceder ante Vox en perjuicio de las mujeres. En concreto, el socialista Luis Tudanca ha reclamado que el pacto no deje en el cajón el anteproyecto de reforma anunciado al final de la anterior legislatura, que debería ser tramitado de "forma inmediata" para ampliar la defensa de las mujeres, ya que no tramitarla "es un retroceso".

"No nos haga trampas. Usted sabe que no tramitar esa ley ya acordada es un retroceso", ha sostenido Tudanca, convencido de que no se puede permitir "que la extrema derecha se imponga a los derechos de las mujeres".

MEMORIA HISTÓRICA

En materia de memoria histórica, Mañueco ha avanzado que antes del 30 de junio su Gobierno va a comenzar la tramitación de "una normativa en materia de concordia que integrará toda la regulación en la materia", es decir, que afectará al actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática, que no ha detallado si se derogará o cómo se verá afectado por esta integración.

Será esta una normativa que servirá "como elemento de reconciliación y evitará la utilización de la historia para dividir a los españoles", ha expresado Mañueco, a quien el socialista Luis Tudanca ha dejado fuera del "lado correcto de la historia": "Nadie tiene duda, han llegado a esta tierra milenaria tiempos oscuros", ha alertado.

INMIGRACIÓN LEGAL Y ORDENADA

Por otra parte, Mañueco ha apelado y defendido una inmigración "legal y ordenada", desde la integración cultural, económica y social, aunque ha garantizado que "a las personas que lo necesiten" se les va a "seguir atendiendo a través del sistema de servicios sociales".

"Castilla y León es tierra de acogida de quienes se marcharon y quieren regresar y de quienes llegan buscando una nueva oportunidad. Creemos enriquecedor y necesario incorporar dentro de nuestra sociedad a personas extranjeras", ha añadido.

Ello "siempre de una forma legal, ordenada, con clara vocación de incorporarse al mercado laboral y que busquen la plena integración a través del respeto a las leyes, valores y libertades europeos de la sociedad que las integra", ha añadido en su discurso de investidura.

ADOCTRINAMIENTO EN LAS AULAS

En las aulas de esta Comunidad "no hay adoctrinamiento y no lo va a haber por parte de nadie", ha dicho Mañueco en referencia al punto de su acuerdo con Vox que habla de este compromiso.

Este asunto es uno de los incluidos en el acuerdo de legislatura, pero en el caso de Castilla y León no detalla la inclusión del denominado 'pin parental' que sí existe en territorios como Murcia para permitir a las familias eludir y vetar aquellos contenidos que no consideren apropiados para sus hijos.

PLAN ANTICRISIS

Por otra parte, Mañueco ha anunciado que el futuro Gobierno aprobará un paquete de ayudas por importe de 400 millones de euros para atajar el agravamiento de la crisis económica vinculada a la guerra en Ucrania.

Mañueco ha calificado de "injustificable" la invasión de Ucrania por parte de un "tirano criminal", que "plantea un escenario inesperado y altamente incierto", en referencia al presidente ruso, Vladimir Putin.

Dentro de ese paquete de medidas anunciado por Mañueco, además de las medidas fiscales sobre las que no ha aportado detalle numérico, ha indicado que estarán dirigidas a mejorar la competitividad energética para aligerar la factura de familias y empresas.

Sí ha avanzado que su gobierno iniciará "de inmediato" los trámites del proyecto de ley para rebajar el IRPF autonómico a "todos los contribuyentes en el primer tramo del impuesto" -hasta 12.450 euros, en el que se paga un 19 por ciento-. "Mi gobierno sí dará el paso", ha manifestado Mañueco.EFE

