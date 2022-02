Mañueco ve posible acordar con UPL a pesar de la "gran diferencia" sobre un mapa autonómico en el que no hay discusión

El presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado posible poder llegar a acuerdos con UPL, que ha obtenido tres procuradores electos, bien para una investidura o bien a lo largo de la Legislatura si bien ha reconocido que entre los populares y los leonesistas hay "una gran diferencia" respecto a la configuración del mapa autonómico que, según ha evidenciado el dirigente del PP, está cerrado desde hace décadas y "no hay lugar a discusión".

Fernández Mañueco se ha negado a cualquier posibilidad de "trocear" Castilla y León o a "cualquier otra cuestión de estas características" que suponga "tocar" la integridad territorial, un "valor esencial" de la Comunidad por lo que ha rechazado privilegiar a unas provincias sobre otras. "La cohesión, el equilibrio territorial de Castilla y León son premisas fundamentales para el PP y para mí como presidente del Gobierno que queremos constituir", ha aseverado en concreto para situar el 'límite' en la configuración de la Comunidad Autónoma.

Dicho esto, ha destacado la coincidencia del PP en tres de los cinco ejes "indisolubles" que ha marcado UPL, la lucha contra la despoblación, la apuesta por la industrialización de determinadas zonas o reindustrialización de las zonas de la Comunidad que más peso han perdido y el reforzamiento de los servicios públicos, con especial atención a la Sanidad, a lo que el 'popular' ha añadido la necesidad de reforzar el Corredor Atlántico por ser "especialmente relevante" para todo el noroeste de España, por lo que ha tenido la mano a los leonesistas para alcanzar a acuerdos.

"Hemos coincidido en que hay posibilidades de diálogo, hemos intercambiado opiniones, impresiones y de cara a la configuración de un Gobierno", ha explicado Fernández Mañueco que ha reiterado su "ambición" de conformar un "Gobierno en solitario, estable y fuerte" y para lo que va a hacer "todo lo que esté en su mano" para poner "toda la carne en el asador del diálogo" en su apuesta de alcanzar un acuerdo o pacto parlamentario que impida que haya repetición electoral en Castilla y León, una premisa que, de suceder, habría que preguntar "al resto de las fuerzas políticas", ha sentenciado.

Preguntado por próximas reuniones con PSOE o con Vox, el dirigente 'popular' ha acusado a los socialistas de haberse "cerrado en banda" a cualquier posibilidad de diálogo con el PP mientras que con los segundos se volverán a reunir cuando concluya la ronda de contactos con todas las fuerzas --termina mañana, martes 1 de marzo con Podemos y con Ciudadanos-- y tras analizar "la situación" y las "opciones que quedan" para conformar Gobierno, más allá de "contactos informales".

"Respecto a lo que dice o no Alberto Núñez Feijóo parece razonable que se lo pregunten a él", ha zanjado Fernández Mañueco a preguntas de los medios por las reticencias del presidente gallego a pactar con Vox a lo que ha añadido que en sus últimas conversaciones con el previsible próximo presidente nacional del PP no hablado de este asunto --el pacto con Vox para conformar el Gobierno de Castilla y León-- "pero tampoco de lo contrario".

Dicho esto, ha recordado que Alberto Núñez Feijóo ha defendido que en la Dirección del partido que el PP de Castilla y León debe tener "las manos libres" en la negociación del Gobierno autonómico que, según ha asegurado también tras algunas afirmaciones del candidato de Vox, Juan García-Gallardo, que el próximo Ejecutivo de Castilla y León "no será racista, no será xenófogo y no será machista".