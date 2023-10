Mañueco pide "recursos suficientes" para soterrar el ferrocarril en Valladolid, Palencia y León

Acusa al Gobierno de acaparar los recursos de Europa para extender la banda ancha y advierte de que será "un caballo de batalla"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado este martes "recursos suficientes" para soterrar el ferrocarril en Valladolid, Palencia y León "como han solicitado sus ayuntamientos", ha recordado.

Esta es una de las peticiones que ha realizado el presidente de la Junta en su intervención en el Debate sobre Política General en el que ha reclamado las infraestructuras que necesita Castilla y León, "más de una quincena de autovías y ferrocarriles pendientes desde hace años", ha reprochado.

A esto ha añadido la necesidad de llevar a cabo un "tratamiento equilibrado" para el Corredor Atlántico que lo equipare a otros grandes ejes estratégicos europeos y ha hecho una petición expresa al Gobierno de la nación para que no engañe a la Comunidad en la tarea de llevar la banda ancha efectiva a todos los rincones de Castilla y León.

"Europa ha puesto los recursos, el Gobierno de la Nación los ha acaparado y vemos que no está cumpliendo las expectativas. Y, peor aún, no nos dejan aportar medios propios para compensar las carencias", ha aseverado Fernández Mañueco que ha advertido de que la Junta va a hacer de este asunto "un caballo de batalla" ante el Gobierno de España y ante la UE, para lo que identificará y demostrará dónde no llega la cobertura de banda ancha de forma adecuada.

Para ello, ha garantizado, la Junta de Castilla y León destinará los recursos económicos, materiales y personales necesarios para que la banda ancha llegue a todo el territorio "cuanto antes".

Finalmente, ha anunciado la constitución de la Mesa de las Telecomunicaciones como foro de participación y reivindicación al Gobierno para que impulse los servicios digitales de su competencia en todo el territorio.