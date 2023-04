Mañueco evita disculparse por su peineta en el pleno de las Cortes

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha evitado este martes en el pleno de las Cortes pedir perdón por la peineta que hizo a una procuradora socialista en el hemiciclo en la última sesión del pasado 22 de marzo, como le ha exigido el PSOE, que le ha recriminado no estar a la altura del cargo que ostenta.

"Si la moderación es aplicar políticas eficaces en beneficio de Castilla y León y usar el diálogo para conseguir objetivos comunes, entonces sí, soy moderado", ha respondido Fernández Mañueco en sesión plenaria al portavoz socialista, Luis Tudanca, que le ha cuestionado por el significado de la moderación para él y le ha recriminado su peineta.

Sin embargo, ha continuado Mañueco, "si moderación es aguantar callado los insultos y los agravios a Castilla y León, no soy una persona moderada", ha argumentado el presidente, que ha subrayado que siempre "defenderá los intereses y a las personas de Castilla y León".

Al no haberse disculpado por la peineta, el portavoz socialista ha reprochado a Mañueco "no estar a la altura" del cargo que ostenta: "Era muy sencillo, solo tenía que pedir perdón y no ponerse el escudo de que son otros los que le insultan", ha expresado el socialista, mientras que la procuradora socialista Ana Sánchez se ha referido posteriormente a Mañueco como "el señor de las peinetas".

Por su parte, el portavoz de Cs, Franciso Igea, también ha iniciado su pregunta parlamentaria con una alusión a lo ocurrido en el pasado pleno: "Será un moderado, pero no es un caballero. Poco le hubiera costado hoy disculparse con la señora Rubio (la procuradora a la que dirigió la peineta)".

Ante todas estas críticas, el presidente de la Junta ha defendido que la moderación de su gobierno se demuestra con acuerdos como el de las 35 horas para los funcionarios, el refuerzo de los servicios públicos, el cheque bebé, la reducción de las tasas, las listas de espera y los impuestos o con ayudas para las empresas y el campo.

"Lo que no es moderación es insultar a Castilla y León como hacen los ministros por turismo electoral", ha manifestado Mañueco.