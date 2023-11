Mañueco evita desautorizar a Gallardo como le pedía Barbón y llama a los socialistas a hacer una "reflexión"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha evitado desautorizar a su vicepresidente, Juan García-Gallardo, como le había pedido su homólogo de Asturias, Adrián Barbón, por llamarle traidor, haciendo un llamamiento a los socialistas para que hagan "una reflexión de cuál es la responsabilidad que tienen" con la amnistía y la condonación de deuda a Cataluña.

Así se ha pronunciado Mañueco en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP sobre esta petición expresa de Barbón para que desautorice públicamente a su vicepresidente Gallardo, de Vox.

"Más allá del afecto personal que pueda tener a los asturianos y al presidente Barbón, lo que sí creo es que los socialistas tienen que hacer una reflexión de cuál es la responsabilidad que tienen", ha proclamado Mañueco.

Al hilo, ha replicado a Barbón que en estos momentos "hay dos posiciones": "La de España, la de Asturias y la de Castilla y León y por otro lado la de Sánchez y la de sus socios separatistas. Yo elijo el lado de España, de Asturias y de Castilla y León".

LA "ESTAFA" DE LA DEUDA

Asimismo, el 'barón' del PP se ha pronunciado sobre la amnistía y la condonación de deuda, recogida en el acuerdo entre PSOE y ERC, calificando estas medidas como "estafa a todos los españoles y al marco de convivencia".

Ante esto, Mañueco ha reivindicado la medida que ya anunció este fin de semana de recurrir ante la Justicia los procedimientos que elija Pedro Sánchez para aplicar estas medidas de la amnistía y la condonación de deuda.

"Consideramos que se puede hacer cualquier cosa menos quedarse cruzados de brazos, y en Castilla y León no nos vamos a quedar cruzados de brazos, vamos a actuar con firmeza y con determinación porque es lo que nos está pidiendo la gente en la calle", ha señalado.

UN CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL

Sobre la condonación de deuda, Mañueco ha apuntado que "es una absoluta subasta", asegurando a renglón seguido que en Castilla y León defenderá el modelo multilateral que está recogido en la ley de financiación autonómica.

Por ello, ha reclamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que exista esa negociación multilateral: "Pero no es una cuestión de subasta, no es una cuestión de a ver a quién se le regala más dinero, no, no me parece que esto sea lo que se necesita en estos momentos en España".

LAS MANIFESTACIONES EN FERRAZ

El presidente de Castilla y León también ha hablado sobre las manifestaciones que se han producido este fin de semana frente a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, en la que también ha participado la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

En este contexto, Mañueco ha apostado porque se celebre "todo lo que se haga dentro de las normas, del respeto a la Constitución y de la convivencia pacífica".

"Estoy en lo que es una reiterada jurisprudencia de respeto a los derechos fundamentales de libertad de expresión o de concentración, como digo, siempre dentro del respeto a la Constitución y a las propias normas de la vida cotidiana", ha sentenciado al ser preguntado por estas concentraciones.