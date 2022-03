Mañueco estrena su pacto con Vox en la Conferencia de Presidentes con Feijóo

La Conferencia de Presidentes que se celebra mañana en La Palma servirá para reunir por primera vez tras su acuerdo de coalición con Vox, al presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, con el futuro líder nacional del PP y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Ambos tendrán la oportunidad de compartir en persona sus argumentos respecto al acuerdo para cogobernar con Vox Castilla y León, la primera autonomía española que incorpora en su gobierno a la ultraderecha, lo que ha generado tensiones internas que se han extendido al PP europeo y que en el caso de Feijóo, le han llevado a marcar distancia con el partido de Santiago Abascal y circunscribir ese pacto al ámbito de Mañueco, a quien ha responsabilizado en exclusiva del mismo.

"A veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo", ha llegado a decir Feijóo durante su campaña interna para convertirse en el líder del PP, al que ha advertido de lo que no es: "Un partido de moda, el que no sobrevive al propio fundador; nunca seremos un partido populista, que nace al calor de la indignación".

"No creo en los gobiernos que se pactan en los despachos, no creo en el lío con independentistas y nacionalistas. Ningún presidente del Gobierno salvo éste -Pedro Sánchez- lo ha creído, no se ha practicado en 40 años, salvo los tres últimos", ha dicho también.

Por su parte, el presidente del PP de Castilla y León ha defendido sus "manos libres" para tomar esta decisión, hasta el punto de que se ha reconocido sorprendido por las palabras del actual presidente del PP, Pablo Casado, en la reunión del partido a nivel europeo, donde marcó distancia con el pacto suscrito en esta Comunidad.

Mañueco ha insistido también en que este pacto con Vox responde a lo votado por los ciudadanos de Castilla y León, tras no conseguir su objetivo de gobernar en solitario, y ha insistido en que no tiene que condicionar la política de acuerdos de su partido con la ultraderecha en futuros comicios en los ámbitos autonómico (Andalucía), municipal (2023) y estatal.

También coincidirá en La Palma con su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien ha rechazado la posibilidad de cogobernar Andalucía con Vox: "¿Cómo va a ser fuerte un gobierno de Vox?", en referencia a que "no cree" ni en la Unión Europea ni en el Estado de las Autonomías.

"Nosotros sí creemos en la autonomía, en la que cada comunidad y cada líder marca su estrategia, prioridades y pactos. Castilla y León es Castilla y León y Andalucía es Andalucía", añadió Moreno, quien en la pasada campaña electoral, sin embargo, casi rogó a Mañueco que sacara un buen resultado porque el siguiente en medirse en las urnas sería él.

"Esto es como cuando va uno a una prueba y está nerviosito perdido, que le tiemblan las piernas, y le dice pasa tú delante que a mí me da la risa. Yo estoy así, que le he dicho, Alfonso tira tú, tú ve primero", bromeó en el mitin que ambos compartieron en Salamanca, justo en el arranque de la campaña.

CONTENIDO DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

En la reunión de mañana, el Gobierno central y los autonómicos tratarán de coordinarse para dar una respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania en aspectos como la acogida de refugiados, la energía y la ciberseguridad, según el borrador del acuerdo que se debatirá en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma.

El borrador, al que ha tenido acceso Efe, que ha sido presentado en la reunión telemática del Comité Preparatorio de Impulso y Seguimiento de la Conferencia celebrada este viernes, expresa en el primero de sus 18 puntos su "condena en los términos más enérgicos a la agresión militar ilegal, no provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania, así como la participación de Bielorrusia en esta agresión".

En materia de cooperación humanitaria -puntos 2 a 4- y acogida y protección -5 a 7- se ratifica la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades y ciudades autónomas, junto con las entidades locales; se destaca el papel de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid); y se anuncia la convocatoria en próximas fechas de la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo.EFE

