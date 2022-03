Mañueco envía una carta a Sánchez para urgir la bajada del IVA de la energía

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta al titular del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para urgir una bajada al IVA superreducido para la energía, en la línea de lo acordado en la última Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado el envío de esa misiva dado que el Gobierno todavía no ha adoptado esa medida de bajada del IVA, que "se demora", y que también tendría un efecto en una disminución de lo que ingresa la Comunidad, dispuesta a asumir esta merma, ya que le corresponde la mitad de esos ingresos públicos.

"Me dirijo a ti muy preocupado por los momentos que estamos atravesando, y que fueron objeto de debate en la última Conferencia de Presidentes", ha comenzado Mañueco en su carta, en la que reitera su demanda de un fondo específico para atender los mayores gastos en los servicios públicos, así como la reorientación y flexibilización de los fondos europeos.

Fernández Mañueco reitera que son medidas urgentes dados los graves problemas por los que están atravesando tantas empresas, pymes, autónomos, familias y ciudadanos en general.

Sin cuantificar esa "aportación relevante" de las arcas autonómicas y como fórmula para aliviar los problemas de viabilidad que la Junta de Castilla y León observa ya en muchas empresas como consecuencia del alza de los precios de la energía, Carriedo ha incidido también en el perjuicio que tiene esta situación para las familias, que ven cómo merma su poder adquisitivo.

El portavoz ha lamentado que, pese al acuerdo genérico de la Conferencia de Presidentes, el Gobierno no ha reaccionado aún en materia fiscal "sino todo lo contrario", por lo que ha defendido la urgencia de aplicar esa bajada, sin importar el efecto que pueda tener para las propias arcas autonómicas.

"La decisión era urgente, tenía que haberse tomado ya", ha incidido Carriedo, convencido de que si no se toman medidas en el corto plazo la situación "se puede agravar" y conllevar que más empresas se tengan que acoger a fórmulas de flexibilidad laboral como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

42 ERTE EN LO QUE VA DE MARZO: 1.617 AFECTADOS

En concreto, Castilla y León ha registrado en lo que va de marzo 42 ERTE, con 1.617 trabajadores afectados, por primera vez algunos de ellos debidos al "impacto de la crisis de suministros" y las huelgas en el transporte, según ha detallado el también consejero de Economía y Hacienda en funciones.

En lo que va de año se han producido 118 expedientes de regulación temporal de empleo en la Comunidad, con 3.409 trabajadores afectados.

Es un "momento de mucha preocupación" por la situación que afecta a muchos trabajadores y empresas en la Comunidad, y ha señalado que es un problema que viene de los últimos meses del 2021, ha dicho sobre los ERTE.

En concreto, entre el 1 de octubre y el 28 de febrero pasado la Comunidad registró 226 expedientes de regulación temporal de empleo con 17.947 trabajadores afectados.

Preguntado en concreto por la situación de los transportistas y la denuncia planteada por sindicatos de empleados públicos que alertan de la pérdida del poder adquisitivo por el precio de los combustibles, Carriedo ha reconocido la situación y ha asumido que frente a la subida de salarios del 2 por ciento pactada para los funcionarios hay una inflación del 8 por ciento.

"Cómo no vamos a reconocer esta pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los funcionarios, pero también los trabajadores, autónomos y pymes", ha alertado Carriedo, crítico con que el Gobierno no esté "teniendo mucha prisa" y no esté siendo "sensible" con estas situaciones, en una materia que es de competencia estatal.

En concreto, sobre el paro de los autónomos y empresarios del transporte, ha considerado "imprescidible" y "urgente" un acuerdo entre el Gobierno y los transportistas, para garantizar lo antes posible una vuelta a la actividad económica normalizada, que de estabilidad al empleo.EFE

